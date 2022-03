Colesterolo alto, posso mangiare le banane? Sì, ma senza esagerare

Colesterolo alto, posso mangiare le banane? La risposta è sì, ma senza esagerare

Problemi di colesterolo, posso mangiare le banane? Scopriamolo. Si sa, frutta e verdura sono tra gli alimenti più salutari che si possano trovare sulla tavola. Tutta la frutta e tutta la verdura devono essere inserite in una dieta sana, tuttavia, bisogna comunque fare attenzione a delle eccezioni.

Il problema, in sostanza, è sempre lo zucchero (o meglio il fruttosio). Ci sono dei frutti che sono particolarmente zuccherati e per questo motivo gli esperti sconsigliano di assumerli in caso di problemi di glicemia. Ma la glicemia non è il solo valore da tenere sotto controllo. Dal cibo arrivano anche grandi quantità di colesterolo. Le persone si chiedono spesso: se si hanno problemi di colesterolo alto, si possono mangiare le banane?

Avere il colesterolo alto o la glicemia alta implica maggiore attenzione all’alimentazione, evitando quegli alimenti che possono avere colesterolo o indice glicemico alto. Dunque, è il caso anche delle banane? Su questo argomento ci sono opinioni discordanti. Tuttavia, è importante dire che, in base alle sue proprietà, la banana è priva di colesterolo.