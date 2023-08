Come disinfettare la spugna dei piatti? Il segreto per eliminare tutti i germi

Come disinfettare la spugna dei piatti? Ecco il segreto per eliminare tutti i germi

La spugna dei piatti è tra i prodotti che all'apparenza sembrano più puliti all'interno di una casa. In molti infatti pensano che bastano acqua calda e sapone per eliminare ogni traccia di germi. La verità però è che dato che sono a contatto con il cibo, se non vengono pulite in modo corretto possono favorire la proliferazione di microrganismi. Non a casa la spugna dei piatti contiene spesso più batteri di quelli che si trovano nel wc.

La spugna dei piatti andrebbe sterilizzata almeno 2-3 volte a settimana. Altrimenti si dovrebbe cambiarla a cadenza piuttosto regolare con una spesa non indifferente sul bilancio familiare.

Come disinfettare la spugna dei piatti? In realtà basta utilizzare un elettrodomestico che ormai si trova comunemente nelle case degli italiani. Basta infatti inserire la spugna dei piatti in una citola e immegerla nell'acqua. Dovrete poi inserirla all'interno del microonde, avviarlo alla massima potenza per 1-2 minuti e attendere che l'acqua si raffreddi. In questo modo avrete la certezza di avere una spugna dei piatti perfettamente igienizzata e praticamente nuova.

In alternativa, se non avete il microonde, potete disinfettare la spugna dei piatti utilizzando acqua bollente, succo di limone e un cucchiaio di sale fino.