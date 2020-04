Coronavirus: da Allergan International Foundation due milioni di dollari

Allergan - Azienda farmaceutica multinazionale - ha devoluto, attraverso la sua fondazione, 2 milioni di dollari per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione pandemica del COVID-19 a livello globale

Un contributo importante a favore delle comunità che sottolinea il costante impegno di Allergan da sempre vicina ai bisogni delle persone. Nello specifico, la cifra donata da Allergan Foundation - fondazione a scopo benefico con sede negli Stati Uniti - finanzierà circa 70 organizzazioni locali distribuite in tutto il mondo, Italia compresa, coinvolte nella battaglia contro il COVID-19.

L’importo destinato all’Italia è stato devoluto ad organizzazioni attive sul territorio per affrontare l’emergenza Covid-19, specialmente in aree fortemente colpite, come in Lombardia, quali:

Cesvi, organizzazione umanitaria fondata a Bergamo nel 1985, per sostenere l’ospedale della città lombarda “Papa Giovanni XXIII” e altrettante iniziative promosse dall’organizzazione in favore degli over 65.



Croce Rossa Italiana a favore della messa in sicurezza del trasporto dei casi potenzialmente sospetti verso le strutture sanitarie di competenza, attraverso l’uso dei mezzi speciali di alto biocontenimento predisposti in caso di emergenze sanitarie come questa

Ma l’impegno di Allergan non si esaurisce qui. Per rispondere ad una richiesta spontaneamente nata da tutti i dipendenti di Allergan Italia è stata lanciata una campagna di fundraising interna. Nel giro di una settimana è stata raccolta una cifra importante, segno del forte senso di appartenenza aziendale e civile. La cifra raccolta è stata destinata alla Protezione Civile per l’acquisto di respiratori, mascherine ed altri presidi medici da inviare agli ospedali maggiormente impegnati nel contrastare questa epidemia.

Allergan Italia, inoltre, ha deciso di sostenere l’emergenza attraverso due importanti donazioni:

-il Policlinico di Milano attraverso l’Associazione RUNFOREMMA & friends Onlus

-SIP – Società Italiana di Pneumologia - in favore della campagna “Aiuta chi Aiuta” che devolverà la somma ad una o più Strutture Sanitarie identificate dal SIP stesso e dal Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità.

"Siamo colpiti dall’impegno e dalla dedizione che queste organizzazioni, ognuna nel proprio campo, stanno fornendo, in prima linea, alle comunità locali e siamo orgogliosi di sostenerle: stanno davvero facendo la differenza in questo periodo e di questo saremo sempre, tutti noi, grati” ha dichiarato Nicola Di Menna, Amministratore Delegato di Allergan Italia