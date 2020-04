Coronavirus: è Gianpiero Lotito l'ambassador italiano per #EUvsVirus

Gianpiero Lotito, Founder e CEO di FacilityLive, la prima startup per valutazione in Italia, è stato nominato dalla Commissione Europea Ambassador per #EUvsVirus, la prima grande hackathon paneuropea dedicata alla lotta al COVID-19

#EUvsVirus, voluta dalla Commissione Europea con il patrocinio della Commissaria Europea per l'Innovazione Mariya Gabriel, ha l’obiettivo di connettere società civile, innovatori, i partner dell’hackathon e investitori in tutta Europa per sviluppare soluzioni innovative per combattere la crisi COVID-19. L'hackathon, guidato dall'European Innovation Council (EIC), si svolgerà il 24, 25 e 26 aprile ed è strutturato attorno a temi quali: salute e vita, continuità aziendale, lavoro remoto e istruzione, coesione sociale e politica, finanza digitale e una categoria aperta per altre sfide.

FacilityLive conferma ancora una volta il suo forte spirito europeo, volto allo sviluppo di un’industria digitale europea in grado di far nascere e sviluppare i propri Tech Champion per competere a livello globale con i colossi d’oltreoceano e provenienti dall’Est asiatico.

Il Tech Champion italiano si è sempre dimostrato al fianco delle startup europee sia attraverso il suo operato all’interno della European Tech Alliance (EUTA), l’alleanza che raggruppa i campioni tecnologici europei, di cui è fondatore e di cui Gianpiero Lotito è presidente per il secondo anno consecutivo da dicembre 2018, sia con SEMED (Startup Europe Mediterranean), la piattaforma in collaborazione con la Commissione Europea, creata e gestita da FacilityLive per connettere gli ecosistemi innovativi del Mediterraneo mettendo in relazione diretta investitori, aziende e istituzioni dei Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

"Sono molto felice di essere l'unico ambasciatore non istituzionale italiano di questa importante occasione per dimostrare come l’unione di saperi, esperienze e metodi possa essere il punto di partenza per superare l'emergenza COVID-19, ma anche per il nuovo inizio che ci attende” – afferma Gianpiero Lotito.

“FacilityLive - afferma il CEO - è stata tra i primi a iniziare la lotta. Il nostro quartier generale è a Pavia, una delle città più vicine ai primi focolai della pandemia in Europa. In FacilityLive siamo molto impegnati a creare le condizioni per semplificare l'approccio alla seconda fase della crisi COVID-19 per tutti: oltre a supportare l'hackathon, siamo riusciti a presentare una proposta ambiziosa in risposta all'invito dell'EIC (European Innovation Council) a presentare soluzioni per fronteggiare la crisi e il post crisi COVID-19 e stiamo lavorando allo sviluppo di piattaforme digitali innovative per supportare sia il nuovo inizio che le economie regionali italiane devono affrontare dopo l’emergenza sanitaria, sia per aiutare il settore medico. Penso davvero che un nuovo inizio sia davanti a noi in Europa e che ancor di più sia fondamentale alimentare la crescita di una fiorente industria tecnologica europea”.

FacilityLive è oggi una delle startup europee più conosciute e l’italiana con la valutazione più alta (225mln di euro). Con brevetti in 46 Paesi, una forte componente innovativa – un cambio di paradigma nel rapporto uomo-macchina e nell’accesso alle informazioni – è definita dai media globali come la European Search Platform. Blue chip come Accenture e Vodafone, grandi istituzioni come il G7 Italy 2017 e la Commissione Europea ne hanno sancito il valore a livello assoluto. L'ingresso come prima azienda non britannica a essere ammessa all’ELITE Programme della Borsa di Londra, l’attenzione di media globali e la presenza in eventi istituzionali e di settore internazionali, ne hanno fatto un “trailblazer” per le startup italiane ed europee.