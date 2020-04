Coronavirus, sconsigliato bere durante la pandemia: l’Oms spiega perchè

Coronavirus, sconsigliato bere durante la pandemia

In questo periodo di lockdown molte persone si stanno concedendo non solo pasti più abbondanti e gustosi, ma anche qualche bicchierino di vino in più. C’è anche chi ha preso l’abitudine, che prima non aveva, di far seguire al caffè l’amaro. Largo spazio anche agli aperitivi con i “vicini di balcone”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha tuttavia consigliato di ridurre al minimo il consumo di alcol.

Coronavirus, perché è meglio non bere alcol durante la pandemia

Le notizie, girate in rete nelle ultime settimane, secondo cui bere alcol aiuterebbe a sconfiggere il virus, sono false. Al contrario, le bevande alcoliche indeboliscono le difese immunitarie e rendono il corpo maggiormente aggredibile.

“L'alcol aumenta il rischio di farsi male – aggiunge l’Oms - e di ricorrere alla violenza, inclusa quella domestica che può essere scatenata, appunto, da un abuso di alcolici”.

Il consumo di alcol “è associato a una serie di malattie e disturbi di salute mentale - ha spiegato l’Oms - che possono rendere una persona più vulnerabile a Covid-19. In particolare, l'alcol compromette il sistema immunitario e aumenta il rischio di conseguenze negative per la salute”. “Pertanto le persone dovrebbero ridurre al minimo il consumo di alcol in qualsiasi momento – hanno suggerito gli esperti - in particolare durante la pandemia”.