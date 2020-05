Dieta del supermetabolismo per dimagrire velocemente dopo la quarantena

La dieta del supermetabolismo fa perdere fino a 10 kg di peso velocemente. È stata elaborata dal nutrizionista Haylie Pomroy e si basa sull’assunzione di cibi dall’elevato potere brugia-grassi. Prevede uno schema suddiviso in tre fasi che si alternano per una durata totale di 28 giorni. Lo scopo della dieta del supermetabolismo è quello di accelerare il metabolismo e aumentare il consumo delle calorie, favorendo la perdita di peso.

Come funziona la dieta del supermetabolismo

La dieta del supermetabolismo si basa su tre fasi che si alternano ogni 2-3 giorni (in cicli settimanali) per un totale di 28 giorni. In meno di un mese si possono perdere fino a 10 kg. Ogni fase prevede il consumo di alimenti differenti. Esistono però delle regole base da rispettare ogni giorno:

mangiare 5 volte al giorno, ogni 3-4 ore circa

non saltare i pasti

fare colazione entro 30 minuti dal risveglio

bere circa 2 litri di acqua al giorno

fare attività fisica 3 volte a settimana

Dieta del supermetabolismo: fase 1

La prima fase va seguita il lunedì e il martedì. Si basa sul consumo di proteine, cereali, verdura e frutta. Ha lo scopo di far bruciare i grassi. Prevede a colazione una porzione di frutta e cereali, a pranzo e a cena una porzione di cereali, una di proteine e verdure in quantità. Per lo spuntino mattutino e quello pomeridiano frutta.

Dieta del supermetabolismo: fase 2

La seconda fase va seguita il mercoledì e il giovedì. Prevede in particolare l’assunzione di proteine e verdure. A colazione e per gli spuntini pomeridiani mangiare omelette di soli albumi e verdure. A pranzo e a cena invece carni magre, pesce o insaccati magri. Evitare i cibi grassi. Sarebbe preferibile cucinare gli alimenti alla griglia, in umido o lessarli.

Dieta del supermetabolismo: fase 3

La terza fase va seguita il venerdì e nel weekend. Serve per ripristinare l’equilibrio e prevede il reintegro degli alimenti grassi purchè sani. La frutta va preferita con basso indice glicemico. A colazione e per gli spuntini è prevista la frutta. A pranzo e a cena riso integrale, avena o quinoa con carne magra o pesce e verdure. Nei due pasti principali sono ammessi anche cocco, semi e frutta secca senza esagerare.

Dieta del supermetabolismo: i cibi da escludere

Durante la dieta non vanno mai mangiati zuccheri, alcolici, bevande dolci o dietetiche, latticini, caffeina, frumento, mais, frutta disidratata, spremute e soia.

Dieta del supermetabolismo: controindicazioni

La dieta può avere degli effetti collaterali fra i quali mal di testa, nausea, irritabilità e stanchezza. Non può essere seguita senza aver chiesto il parere del proprio medico di fiducia o di uno specialista.