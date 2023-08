Dieta, dimagrire mangiando si può: ecco il segreto da seguire

Dimagrire mangiando, i cibi a calorie negative come sedano, centriolo e altri possono aiutarvi a perdere peso velocemente

Frutta e verdura sono i migliori alleati per chi vuole dimagrire velocemente. Gli ortaggi infatti sono ricchi di elementi utili all'organismo (vitamine, fibre, etc.), sono poveri di grassi e altamente sazianti. Assumerli poi aiuta a contribuire alla corretta idratazione del corpo. Oggi per però si inizia a parlare di cibi a calorie negative, ovvero alimenti con un apporto calorico talmente basso che l'attivazione della digestione produce più energia di quante ne viene introdotta.

Si può dire che questi prodotti ortofrutticoli permettano di dimagrire mangiando. La dietista e nutrizionista Jessica Benacchio al Corriere.it infatti sottolinea come il bilancio tra quanta energia si brucia tra masticazione e digestione e la quantità di calorie introdotte da alimenti con pochi grassi, carboidrati e proteine ma ricchi di acqua possa essere in negativo.