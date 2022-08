Dieta post vacanze: i consigli utili per rimettersi in forma

Durante le vacanze è facile lasciarsi andare e mettere su chili: scopri i consigli per una dieta detox post vacanze!

L'estate è periodo più atteso dagli italiani. Dopo mesi di stress e lavoro ci si può finalmente rilassare tra un bagno al mare o al fresco della montagna. Durante questo periodo però ci lascia spesso andare ai vizi. Un aperitivo di qua, una cena fuori di là e tutta la fatica fatta per arrivare pronti alla prova costume viene vanificata e a settembre ci si ritrova con qualche chilo in più senza accorgersene e con la ritenzione idrica. Ecco quindi una dieta post vacanze per disintossicarsi dai bagordi estivi e riprendere a pieno ritmo la propria quotidianità.

Dieta post vacanze: cosa mangiare per tornare in forma dopo l'estate

Per una corretta dieta post vacanze non si devono ridurre drasticamente le calorie o rinunciare a quello che ci piace a tavola ma semplicemente fare una maggiore attenzione a cosa si mangia, prediligendo prodotti freschi e leggeri per aiutare l'organismo liberarsi dalle tossine. Ci sono quindi alcune piccole regole da seguire:

Evitare il digiuno : serve energia per affrontare le giornate dopo il rientro. Anche se vi sentite gonfi e appesantite si devono comunque consumare pasti completi ma scegliendo gli alimenti giusti

: serve energia per affrontare le giornate dopo il rientro. Anche se vi sentite gonfi e appesantite si devono comunque consumare pasti completi ma scegliendo gli alimenti giusti Evitare bevande gassate e zuccherate, caffeina e alcol

Evitare di consumare dolci e cibi di grassi saturi per un certo periodo. Meglio alimenti freschi e leggeri e come condimento del buon olio extravergine di oliva

per un certo periodo. Meglio alimenti freschi e leggeri e come condimento del buon olio extravergine di oliva Prediligere cereali integrali ricchi di fibre che aiutano la funzionalità dell'intestino

che aiutano la funzionalità dell'intestino Limitare le proteine per sostenere il lavoro dei reni

per sostenere il lavoro dei reni Meglio il pesce della carne , in particolare quello azzurro ricco di Omega 3

, in particolare quello azzurro ricco di Omega 3 Bere molto acqua e mangiare frutta e verdura per idratarsi correttamente anche senza il caldo opprimente. Meglio prodotti di stagione tra l'estate e l'autunno come pere (ricche di potassio che combatte la ritenzione idrica), uva (ricca di vitamine A e C e antiossidanti che stimolano la diuresi), more (ottime come spuntino). Per la verdura si consigliano broccoli, carote, verdure a foglia verde come insalata e lattuga. Sarebbe opportuno consumarle crude condite con un filo d'olio. Si possono anche consumare sotto forma di centrifughe

per idratarsi correttamente anche senza il caldo opprimente. Meglio prodotti di stagione tra l'estate e l'autunno come pere (ricche di potassio che combatte la ritenzione idrica), uva (ricca di vitamine A e C e antiossidanti che stimolano la diuresi), more (ottime come spuntino). Per la verdura si consigliano broccoli, carote, verdure a foglia verde come insalata e lattuga. Sarebbe opportuno consumarle crude condite con un filo d'olio. Si possono anche consumare sotto forma di centrifughe Fare quotidianamente un esercizio fisico leggero (camminare o correre al parco, etc.)

Prima di seguire qualsiasi dieta post vacanze si consiglia sempre di rivolgersi prima a un medico, nutrizionista o dietologo in modo da evitare di incorrere in problemi di salute e avere il consiglio di un esperto per ottenere il risultato di perdere peso e disintossicare il corpo con l'apporto dei nutrienti di cui il proprio organismo davvero necessita.