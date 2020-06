Diete da evitare: 3 idee 'dannose' da non mettere in pratica

Diete da evitare: queste 3 idee sono 'dannose' per la salute

Sul web sono presenti moltissime diete fai da te. Alcune promettono di perdere qualche chilo, altri moltissimi e per di più in pochissimo tempo. Quando si inizia una dieta è sempre opportuno rivolgersi ad un medico di fiducia, soprattutto in presenza di patologie.

I regimi alimentari che promettono ottimi risultati velocemente, spesso possono essere nocivi per salute. Al termine delle diete drastiche e non controllate, può anche accadere di riprendere tutti i chili persi in poco tempo. Alcune diete non andrebbero seguite. Potrebbero creare scompensi nel corpo e peggiorare la situazione anziché migliorarla.

Diete da evitare: 3 idee pericolose

Sono diverse le diete in voga soprattutto all’estero. Alcune di queste possono creare delle carenze ormonali consistenti e causare problemi. Ecco tre diete che non andrebbero mai seguite senza il consiglio medico e che, come scrive il Messaggero, possono essere "nocive" per la salute.

Dieta forking: consente di mangiare solo ciò che può essere preso con la forchetta. Aboliti dunque tutti quei piatti che richiedono l’utilizzo del cucchiaio o di un coltello. Dunque no a minestroni, minestre, zuppe, formaggi da spalmare, pizza, pesce o carne da tagliare.

Baby food diet o dieta degli omogeneizzati: arriva dagli Stati Uniti ma ha preso piede anche in Italia. In America ha sostenitori molto famosi fra i quali spicca Lady Gaga. Questa dieta prevede l’assunzione di 13/14 omogeneizzati al giorno, in sostituzione dei pasti classici. Si tratta di alimenti poveri di sale, senza zuccheri aggiunti e ricchi di vitamine. Il problema è che potrebbero non essere sufficienti per sentirsi sazi.

Dieta della luna piena: segue le fasi lunari. Durante la fase della luna piena è previsto un digiuno di 24 ore. In questo arco di tempo è possibile bere solo acqua, succhi di frutta e succhi di verdura. Terminata la prima fase della luna, si può ricominciare a mangiare in modo graduale preferendo carne bianca alla griglia e verdure non fritte. Vietati dolci, caffè e cibi grassi.