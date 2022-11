Dormire male aumenta il rischio di glaucoma: ecco di che cosa si tratta

La qualità del sonno è collegata al rischio di glaucoma per l'8% su 410mila persone

Dormire male aumenta il rischio di glaucoma. Lo dichiara puno studio internazionale condotto sulla biobanca britannica pubblicato sulla rivista ad accesso aperto BMJ Open.

Il glaucoma è una malattia cronica e progressiva che colpisce il nervo ottico ed è la seconda causa di cecità e disabilità visiva in Italia. È dovuto all'aumento della pressione interna dell'occhio e alla riduzione dell'apporto di sangue al nervo ottico, quel nervo che trasmette le informazioni visive al cervello.

Un danno al nervo ottico si manifesta con la perdita del nostro campo visivo, a partire dalle porzioni più periferiche fino a coinvolgere progressivamente le porzioni centrali. Le stime degli esperti dicono che il glaucoma colpirà circa 112 milioni di persone in tutto il mondo entro il 2040.

I ricercatori hanno voluto accertare il rischio di glaucoma tra le persone con diversi comportamenti del sonno, in particolare: insonnia, dormire troppo, dormire poco, russare, svegliarsi presto la mattina e andare a letto presto la sera (le allodole), svegliarsi tardi la mattina e andare tardi a letto la sera (i gufi), sonnolenza diurna.

Il campione dello studio sono state 409.053 persone di età compresa tra i 40 e i 69 anni tra gli anni 2006 e 2010, che hanno fornito dettagli sui loro comportamenti di sonno.

La durata del sonno è stata definita come normale (da 7 a 9 ore/giorno) e troppo piccola o troppo al di fuori di questo intervallo.

Il cronotipo, ovvero la predisposizione (o preferenza) di ognuno di noi a svolgere attività quotidiane in un particolare momento della giornata, è stato definito a seconda che la persona si descrivesse più come un’allodola mattutina o come un gufo notturno.

Durante un periodo medio di monitoraggio di circa 10 anni, sono stati identificati 8690 casi di glaucoma. Quelli con glaucoma tendevano ad essere più anziani e con maggiori probabilità di essere maschi, fumatori e avere la pressione alta o il diabete rispetto a quelli a cui non era stata diagnosticata la malattia.

La durata del sonno breve o lunga era associata a un rischio maggiore dell’8%, insonnia 12%, russare 4% e frequente sonnolenza diurna 20%.

E rispetto a quelli con un sonno sano, chi russava e coloro che hanno avuto sonnolenza diurna avevano il 10% in più di probabilità di avere il glaucoma, mentre gli insonni e quelli con un ciclo di sonno breve/lungo avevano il 13% in più di probabilità di averlo. I risultati erano simili quando classificati in base a diversi tipi di glaucoma.

I ricerctori riconoscono che il glaucoma stesso potrebbe influenzare i modelli di sonno, piuttosto che il contrario, ma ci sono spiegazioni biologiche potenzialmente plausibili per le associazioni trovate tra disturbi del sonno e glaucoma.

La pressione interna dell’occhio, un fattore chiave nello sviluppo del glaucoma, aumenta quando una persona è sdraiata e quando gli ormoni del sonno sono fuori controllo, come accade nell’insonnia. Depressione e ansia, che spesso vanno di pari passo con l’insonnia, possono anche aumentare la pressione interna dell’occhio, probabilmente a causa della produzione disregolata di cortisolo.