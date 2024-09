Emicrania, addio per sempre: nuovo farmaco la blocca prima che compaiono i sintomi

Il farmaco si chiama ubrogepant e si stima possa annullare l'emicrania prima che si presentino i sintomi nel 68% dei casi

L'emicrania è una patologia che spesso può diventare estremamente invalidante e pare colpisca il 14% degli adulti in tutto il mondo. Dagli Stati Uniti però sta arrivando un nuovo formaco chiamato ubrogepant che sarebbe in grado di bloccarla prima che compaiano i sintomi. L'emicrania è infatti preannunciata da una fase prodromica in cui si sperimentano ipersensibilità a luce e rumori, stanchezza, dolore al collo, vertigini e malessere in generale.

Il medicinale rivoluzionare si base sui gepanti, una classe di molecole che agiscono sulle cause dell'infiammazione neurologia che porta all'emicrania. "Sono molto interessanti perché si stanno dimostrando efficaci sia per la prevenzione che per il trattamento dell’emicrania acuta, e sono estremamente ben tollerati dai pazienti. - ha dichiarato Fabrizio Vernieri, membro della Società Italiana di Neurologia, Professore di Neurologia e responsabile del centro cefalee del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, a La Repubblica. - E queste loro caratteristiche aprono le porte a nuove strategie terapeutiche di attacco combinato, con un unico farmaco".

In fase di sperimentazione sono stati coinvolti 518 pazienti che soffrono di emicrania con sintomi prodomici e in grado di anticiparla almeno nel 75% dei casi. Nelle 24 ore successive all'assunzione del medicinale, il 68% dei soggetti hanno dichiarato che l'emicrania ha limitato poco o per nulla le proprie attività quotidiane.