Epigenetica, combattere l'invecchiamento si può: cosa fare e cosa evitare

Epigenetica, il segreto della buona salute è nelle nostre mani: tutta questione di alimentazione e ambiente

Se vi dicessero che la vostra salute dipende al 98% da voi, come vi sentireste? Che il dna costituisce il vostro hardware, ma è dal software che dipende come il patrimonio genetico si esprime? Ovvero, che i geni invalidanti possono rimanere silenti e quelli potenzianti possono essere portati alla massima espressione? A dire il vero, ci aveva già avvertiti il Time nel 2010: Dna is not your destiny. Ovvero, il Dna non è il tuo destino.

Dopo averlo mappato, la scienza ha scoperto che ad “accendere” o “spegnere” i geni subentra qualcos’altro. L’ambiente. Cosa mangiamo, come viviamo, quel che pensiamo: perché anche la parte emozionale ha un grandissimo peso. La nuova frontiera della scienza si chiama epigenetica: e ci dice che il controllo della nostra salute è nelle nostre mani. Non nei cromosomi.

“Noi possiamo influire per oltre il 90% sul nostro benessere e sulla nostra salute, perché possiamo regolare l’accensione o lo spegnimento dei nostri geni senza modificare il Dna. E l’alimentazione pesa per il 70% circa. Il resto lo fa lo stile di vita” spiega Giorgio Terziani, imprenditore intorno al quale si raggruppano nomi di scienziati, medici, ricercatori che utilizzano l’epigenetica per migliorare la vita (e anche l’invecchiamento) dei loro pazienti.

Medici come Massimo Spattini, professori universitari plurilaureati come Mauro Miceli, nutrizionisti esperti come Mauro Mario Mariani o Francesco Balducci. Terziani, che è visiting professor in discipline del benessere alla Saint George School di Brescia, con vent’anni di esperienza nel settore della nutraceutica e del benessere cellulare, nonché organizzatore di congressi medico scientifici internazionali su Epigenetica, Ambiente e Prevenzione, ci dice una cosa di portata immensa: “attraverso la nutrizione corretta, ma soprattutto mantenendo in salute le proprie cellule con uno stile di vita e un’integrazione adeguate, l’essere umano può prevenire la malattia, invecchiare meno e meglio”.