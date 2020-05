Farmacisti: GSK Consumer Healthcare lancia la campagna #thankyoupharmacist

GSK Consumer Healthcare ringrazia i farmacisti per il loro impegno con la campagna #thankyoupharmacist

La nuova GSK Consumer Healthcare (GSK CH) nata nei giorni scorsi dalla joint venture con Pfizer Consumer Healthcare, ha appena lanciato la nuova campagna #thankyoupharmacist, on air per 4 settimane sulle principali emittenti televisive italiane e sul web.

La campagna #thankyoupharmacist, realizzata da Publicis, nasce con l’obiettivo di riconoscere anche il valore dell’impegno dei farmacisti, fra gli esperti della salute, nella lotta contro Covid-19 e di sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo fondamentale che essi giocano in questo momento storico così critico per la salute delle persone.

La nuova GSK CH è oggi il 1° player al mondo del mercato OTC, 1° player Consumer Healthcare in Italia e nel settore dei dentifrici terapeutici.

L’azienda è impegnata nella promozione di una cultura della cura di sé quale strumento di prevenzione, salute e benessere. La sua offerta si basa su una gamma di marchi di riferimento nelle categorie Oral Care, Respiratory, Wellness, Pain e Integratori Alimentari coadiuvati da campagne educative realizzate in collaborazione con esperti del settore, fra le quali anche questa campagna si colloca.

Raccontando i momenti salienti della giornata di un farmacista in questa fase dell’emergenza, lo spot #thankyoupharmacist, realizzato con immagini reali di farmacisti al lavoro durante la fase di emergenza sanitaria, sottolinea l’impegno profuso, gli aspetti di maggiore difficoltà e i momenti più emozionanti che vivono ogni giorno nelle difficili condizioni in cui si trovano a lavorare in questo particolare momento.

Ora più che mai infatti, come primo presidio sanitario, i farmacisti rappresentano una risposta immediata e autorevole ai bisogni delle persone, a ulteriore beneficio dell’intero sistema sanitario.

“La collaborazione con il canale farmacia e con gli esperti farmacisti è per noi una leva fondamentale – dichiara Giuseppe Abbadessa, General Manager di GSK CH. Il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni che soddisfino sempre più bisogni per il benessere e la salute delle persone, poggia sulla solidità della relazione e collaborazione con questi stakeholder. Con questa campagna vogliamo ringraziarli perché il loro contributo è fondamentale nella gestione dell’emergenza per tutta la società e vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica anche sul loro ruolo, fra quello dei diversi esperti del mondo della salute; garantendo un servizio continuo anche durante il lockdown sono stati – e continuano ad essere – un punto di riferimento nevralgico per i cittadini, le istituzioni e tutta la sanità”.