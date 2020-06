Fondi di caffè: 5 usi utili in casa, dal frigo, alla pelle, alle piante...

Fondi di caffè: 5 usi utilissimi in casa, dal frigo, alle formiche, alla pelle

I fondi di caffè vengono generalmente buttati dopo aver preparato l’amatissima bevanda. In pochi sanno che rappresentano una risorsa preziosa per la cura casa, per la pelle e anche per il giardino. Ecco dunque 5 consigli per non sprecare i fondi di caffè e utilizzarli in modo utile.

Fondi di caffè per eliminare gli odori in frigo

I fondi di caffè sono ottimi alleati in cucina. Aiutano infatti ad eliminare i cattivi odori. Se metti una ciotolina con dei fondi di caffè dentro il frigo e la lasci agire per tutta la notte, il giorno successivo sentirai una notevole differenza.

Fondi di caffè per eliminare odore di aglio dalle mani

Se mescoli la polvere di caffè con della polvere di sapone di Marsiglia e sfreghi il composto sulle mani, gli odori di aglio e cipolla si attenueranno molto o scompariranno completamente.

Fondi di caffè contro la cellulite

I fondi di caffè rappresentano un ottimo rimedio naturale contro la cellulite. Bisogna unirli con zucchero di canna e olio di cocco. Il composto ottenuto va messo sulla zona da trattare. Si procede con un massaggio da effettuare con movimenti circolari. Infine si risciacqua con acqua tiepida.

Fondi di caffè come anticellulite e scrub per la pelle

Per ottenere un efficace scrub basta mescolare una piccola quantità di fondi di caffè con dell’olio d’oliva. Il composto ottenuto va poi applicato sulla pelle con dei movimenti circolari. Si tratta di un rimedio naturale dalla potente azione vellutante.

Fondi di caffè come concime

Grazie al loro contenuto di potassio, fosforo, rame e magnesio rappresentano perfetti concimi naturali. È possibile aggiungere qualche fondo di caffè al terriccio universale al momento del rinvaso. Se invece i fondi vengono utilizzati nell’orto possono essere inseriti nel terreno.