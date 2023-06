Haircare routine per capelli disidratati: ripristina l'idratazione e la lucentezza dei tuoi capelli

Per prendersi cura di una chioma disidratata, è essenziale seguire una corretta routine di cura dei capelli, utilizzando un efficace attivo come può esserlo l'acido ialuronico. Quando i capelli appaiono opachi e privi di volume a causa della disidratazione, non è una situazione irreparabile. È possibile intervenire attraverso un trattamento completo che includa shampoo, balsamo, maschera e siero, al fine di ripristinare l'idratazione e la lucentezza dei capelli, restituendo loro vitalità e un aspetto sano.

Haircare routine per capelli disidratati: come prendersi cura dei tuoi capelli

Inquinamento, invecchiamento, così come una serie di abitudini sbagliate, possono mettere in serio pericolo i capelli, che perdono inevitabilmente il giusto grado di idratazione. Lo stato di disidratazione, se trascurato, può portare a fragilità e secchezza al punto da avere capelli che si spezzano al solo passaggio delle mani o del pettine.

Facile riconoscere una capigliatura disidratata che si presenta opaca e priva di volume, spenta e piatta. Il problema, piuttosto frequente, vanta una soluzione a patto che si scelga di intervenire con un trattamento adeguato e l’adozione della giusta haircare routine, come quella offerta dalla linea Elvive Hydra Hyaluronic.

La formula, arricchita con acido ialuronico, è perfetta per i capelli che hanno bisogno di un’idratazione intensa.

Trattati con shampoo, Wonder Water con tecnologia lamellare, balsamo, maschera e siero spray, i capelli ritrovano il giusto livello d’idratazione, con immediato effetto rimpolpante, tanto benessere e lucentezza.

Le potenzialità dell’acido ialuronico

L’haircare routine ideale per i capelli disidratati considera l’uso di una gamma di soluzioni come quelle con acido ialuronico, da utilizzarsi comodamente da casa, passo dopo passo.

I prodotti arricchiti con acido ialuronico avvolgono le fibre capillari come una sorta di guanto, difendono i capelli dalla frizione generata da pettine e acqua, ma soprattutto ridonano alle chiome la vitalità perduta.

Per garantire un’idratazione intensa si inizia dalla detersione accurata del cuoio capelluto. Il prodotto detergente deve essere applicato sulla cute, massaggiato delicatamente e poi risciacquato. Lo shampoo con acido ialuronico vanta una texture decisamente cremosa, regala idratazione, leggerezza, morbidezza, e può essere utilizzato anche in caso di lavaggi frequenti.

Alla detersione è bene far seguire l’applicazione della nuova Wonder Water, che agisce in soli 8 secondi, per capelli più brillanti e idratati. Si passa poi all’applicazione del balsamo, da stendere sulle lunghezze, e lasciare in posa per poco più di un minuto. Grazie all’innovativa presenza dell’acido ialuronico, il balsamo è in grado di rendere i capelli più brillanti, leggeri e dieci volte più idratati e pieni di vita. Interessante la soluzione liquida che, grazie alla tecnologia lamellare ad azione immediata, rivitalizza i capelli disidratati in pochi secondi, regalando il massimo della lucentezza.

Per un’idratazione più profonda, e per intervenire efficacemente quando i capelli appaiono particolarmente piatti e opachi, è corretto inserire nell’haircare routine anche la maschera per regalarsi un booster amplificatore di benessere e idratazione. La texture cremosa del prodotto garantisce un’idratazione duratura e intensa, agisce ammorbidendo il capello senza appesantirlo. Una volta applicata, la maschera deve essere lasciata in posa per 3-4 minuti, poi non resta che procedere con un accurato risciacquo. La maschera all’acido ialuronico regala idratazione a piene mani, agendo in profondità e rimpolpando i capelli, in maniera del tutto naturale e senza appesantire.

A completare l’haircare routine non può mancare il siero all’acido ialuronico, da applicare prima o dopo la piega. Dall’elevato potere idratante, il siero rimpolpa e disciplina la capigliatura, che resterà morbida al tatto per lunghe ore. Il siero, dalla texture leggera, può essere applicato sui capelli bagnati o asciutti, e naturalmente non necessita di risciacquo. Grazie alla formula soft, che non appesantisce i capelli, il siero può essere utilizzato anche quotidianamente, per una sferzata d’idratazione giornaliera.

Un uso metodico e regolare della haircare routine con acido ialuronico consentirà ai capelli di ripristinare l’innata idratazione e lucentezza, tornando a essere morbidi, pieni di vita e radiosi.