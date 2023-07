Ictus e caldo, il rischio è alto: ecco i segnali a cui fare attenzione

Ictus e caldo, ecco a quali segnali fare attenzione e come proteggersi per ridurre il rischio

Ancora per qualche giorno dovremo affrontare temperature tropicali prima di avere un po' di sollievo. A breve è previsto un calo delle temperature che ci permetterà di respirare ma nell'attesa è buona norma cercare di proteggersi dal caldo. L'afa infatti può mettere seriamente a rischio persone fragili come anziani, malati, bambini ma anche le persone in salute se non si sta attenti.

La rivista Nature ha confermato i rischi legati alle ondate di calore che sottoporrebbero il corpo a uno sforzo pari a quello un esercizio fisico molto impegnativo. Anche i giovani sono quindi ptoenzialmente a rischio. A proposito del caldo, le temperature elevate possono anche portare all'ictus se non ci si protegge a dovere.