Il M5S a Speranza: "Bisogna rimediare alla carenza di cannabis terapeutica"

La cannabis terapeutica non si trova nelle farmacie e sette senatori del Movimento Cinque Stelle segnalano il problema con una nota congiunta al ministro della Salute Roberto Speranza: “Da diverso tempo sull'intero territorio nazionale si riscontra la carenza di cannabis terapeutica nelle farmacie. Un deficit che costringe i pazienti a lunghe attese con conseguente difficoltà a portare avanti le terapie prescritte dai medici in ricetta", si legge nella comunicazione firmata da Maria Domenica Castellone, Giovanni Endrizzi, Gabriele Lanzi, Gaspare Marinello, Raffaele Mautone, Giuseppe Pisani ed Elisa Pirro.

"Si tratta di una problematica piuttosto frequente, che risale al 2017 e non è stata risolta nonostante le numerose periodiche segnalazioni al Ministero da parte di pazienti e associazioni. Su un tema così importante sarebbe opportuno che si provveda ad attribuire una delega ad hoc sulle relative competenze. La domanda è sempre la stessa: cosa osta a che il Ministero si attivi per mettere concretamente e in tempi rapidi a disposizione un quantitativo di questa importante risorsa terapeutica congruo al fabbisogno nazionale?"

"Se le importazioni dall'Olanda e la produzione italiana continuano a risultare insufficienti, perché non avviare immediatamente nuove importazioni di cannabis da altre fonti? La disponibilità di cannabis per uso medico potrebbe alleviare le sofferenze di centinaia di migliaia di pazienti italiani, pertanto ci auguriamo che il Ministero si attivi al più presto".