innovazione in tempo di covid-19: gruppo aboca sceglie l’ia di userbot

Innovazione in tempo di Covid: Gruppo Aboca sceglie l’Intelligenza Artificiale di Userbot

In un periodo di interazioni per lo più digitali, anche l’industria farmaceutica cerca di innovarsi il più possibile. Lo scopo è ovviamente quello di digitalizzare i processi per migliorare l’interazione con le persone. Lo sta facendo il Gruppo Aboca, famosa healthcare company italiana che si occupa di cura della salute attraverso prodotti 100% naturali, che ha deciso di affidare a Userbot, startup italiana di Intelligenza Artificiale, questo delicato compito.

L’obiettivo comune è quello di poter sviluppare un percorso che porti ad essere sempre più vicini alle persone, in un periodo così delicato che rende ancor più necessario ridurre i tempi di risposta e assistenza.

Userbot si occupa di parlare, consigliare e assistere il cliente attraverso un’intelligenza artificiale capace di rispondere contemporaneamente a migliaia di utenti in tempo reale ai più comuni quesiti sui prodotti, senza mai però sostituirsi al consiglio del farmacista.

La pandemia ha accelerato un processo già in atto e l’adozione di soluzioni digitali nel farmaceutico sta facendo fare importanti passi avanti in diverse fasi della value chain, sia all’estero che in Italia.

Il nostro paese è infatti all’avanguardia nel settore, primo in Europa con oltre 2 miliardi di euro di valore della produzione (fonte: indagine Prometeia - Farmindustria 2020).

«In Userbot crediamo che le nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale siano il principale fattore di cambiamento, soprattutto in questo periodo storico di emergenza sanitaria.» - afferma Antonio Giarrusso, Founder & CEO di Userbot.

«Siamo davvero orgogliosi di essere al fianco di Aboca e di supportarli in questo percorso di innovazione.» La velocizzazione e dematerializzazione di alcuni step del processo di R&D e il miglioramento della customer experience sono tra i focus principali delle aziende del settore su cui, in tutta Europa, nel 2018 si sono concentrati 3 miliardi di euro di investimenti.

«Il gruppo Aboca si differenzia per molti aspetti: mette al centro la ricerca dei suoi prodotti e la vicinanza alle persone» - ha aggiunto Niccolò Bianchini, Account Manager di Userbot.



«Su questi aspetti abbiamo trovato subito dei punti di convergenza con Userbot: l’obiettivo comune di portare innovazione e avvicinare sempre di più l’azienda ai suoi clienti.»