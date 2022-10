Inquinamento atmosferico può intaccare i polmoni del feto

Inquintamento atomosferico: le nanoparticelle di carbonio nero penetrano la placenta nel primo e secondo trimestre e intaccano anche organi in formazione del feto come i polmoni

Le particelle di inquinamento atmosferico possono raggiungere i bambini nel grembo materno passando attraverso il flusso sanguigno della madre, nella placenta fino agli organi in via di sviluppo del bambino entro le prime 12 settimane. A suggerirlo un importante studio condotto dagli scienziati dell’Università di Aberdeen, nel Regno Unito, e dell’Università di Hasselt, in Belgio.

I ricercatori hanno studiato le nanoparticelle di inquinamento atmosferico, chiamate black carbon – o particelle di fuliggine – per determinare se potevano raggiungere il feto. Per la prima volta, hanno scoperto prove che gli inquinanti sono entrati negli organi in via di sviluppo, inclusi fegato, polmoni e cervello. Hanno trovato pericolose nanoparticelle – dai gas di scarico e dai combustibili fossili – che hanno attraversato la placenta nel feto nell’utero già a tre mesi dall’inizio della gravidanza.

Inquinamento atmosferico: "Ciò che è ancora più preoccupante è che queste particelle di carbonio nero entrano anche nel cervello umano in via di sviluppo"

Più le madri sono state esposte all'inquinamento atmosferico, maggiore è il livello di nanoparticelle di carbonio nero trovate nel bambino, secondo i risultati pubblicati su Lancet Planetary Health. Gli esperti ritengono che ciò potrebbe significare che le donne incinte che vivono nelle parti più inquinate del Paese sono maggiormente a rischio di natimortalità e i bambini nati con problemi di salute.

"Quello che abbiamo dimostrato per la prima volta è che le nanoparticelle di inquinamento atmosferico di carbonio nero non solo entrano nella placenta del primo e del secondo trimestre, ma poi si fanno strada anche negli organi del feto in via di sviluppo, inclusi fegato e polmoni” scrivono gli autori. “Ciò che è ancora più preoccupante è che queste particelle di carbonio nero entrano anche nel cervello umano in via di sviluppo. Ciò significa che è possibile che queste nanoparticelle interagiscano direttamente con i sistemi di controllo all’interno di organi e cellule fetali umani”, concludono.