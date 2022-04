Intolleranze alimentari, a cosa serve il breath test lattosio

Intolleranze alimentari, breath test lattosio: tutti i dettagli sull'esame specialistico per scoprire se c'è un problema con l'apparato digerente

Il microbiota è l'insieme di batteri "buoni" che hanno la funzione di aiutare la digestione, oltre ad aiutare il benessere generale dell'organismo. Il microbiota si compone da 10mila miliardi di batteri e ci protegge dai microbi "cattivi" creando un'apposita mucosa. Quando questa viene superata, però, si crea una disfunzione chiamata disbiosi che porta alle intolleranze alimentari definite "indirette". I sintomi sono soprattutto difficoltà a digerire e gonfiore addominale.

Intolleranze alimentari e breath test lattosio: i principali disturbi

Tra le intolleranze alimentari una delle più diffuse è la celiachia, ovvero la difficoltà ad assimilare il glutine. Si tratta di una malattia cronica che può essere diagnosticata attraverso esami di sangue e in alcuni casi con una gastroscopia associata al prelievo di villi intestinali. Un'altra intolleranze comune è quella al lattosio. In questo caso risulta indebolita l'azione dell'enzima lattasi da un'infezione intestinale dovuta a un'alterazione del microbiota.

Breath test lattosio: cos'è e a cosa serve

"In presenza di segnali d’allarme che potrebbero essere collegati a disturbi gastrointestinali - afferma il dottor Nicola Gaffuri, responsabile di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Humanitas Gavazzeni, Humanitas Castelli e Humanitas Medical Care di Bergamo. - e quindi a possibili intolleranze alimentari come flatulenza, meteorismo, bruciore di stomaco, diarrea e crampi addominali, gli esami da effettuare sono i cosiddetti breath test". Questi esami sono semplicissimi e non invasivi. Non solo, non sono assolutamente dolorosi e per nulla pericolosi.:

Breath test glucosio - verifica una sovracrescita batterica nell'intestino tenue

- verifica una sovracrescita batterica nell'intestino tenue Breath test lattosio - verifica se c'è un'intolleranza a questo zucchero presente nel latte e suoi derivati. Il breath test lattosio costo è quello di un ticket in ospedale o di 50-120 euro nei laboratori privati.

- verifica se c'è un'intolleranza a questo zucchero presente nel latte e suoi derivati. Il è quello di un ticket in ospedale o di 50-120 euro nei laboratori privati. Breath test lattusolio (zucchero dall'alto potere lassativo) - permette di misurare il tempo impiegato dal cibo per transitare dalla bocca all'intestetino cieco e di verificare che ci sia un eccesso di batteri nell'apparato digerente

