L'annuncio di Gianluca Vialli: "Come ho sconfitto il tumore al pancreas"

Gianluca Vialli: così ho sconfitto il tumore al pancreas, dopo 17 mesi di chemioterapia





Fanno davvero bene al morale le parole di Gianluca Vialli, amatissimo ex attaccante di Juve e Samp, nonché allenatore e oggi capodelegazione della nazionale azzurra, soprattutto in un momento nel quale molti italiani lottano contro la malattia.

Da due anni l'ex campione sta lottando contro il cancro e finalmente vede la luce alla fine del tunnel: "Ora però sto meglio" - ha detto a Repubblica - "A dicembre ho concluso 17 mesi di chemioterapia, un ciclo da 8 e un altro da 9 mesi. Un percorso durissimo dal punto di vista fisico e mentale, anche per uno tosto come me".

Gli ultimi esami "non hanno evidenziato segni di malattia", aggiunge. "Sono felice, anche se lo dico sottovoce".

Rispetto all'emergenza-Coronavirus, Gianluca Vialli osserva: "Vorrei che la famosa frase 'Quello che conta è la salute' diventasse davvero centrale. Vorrei che non accettassimo più nessun taglio alla sanità pubblica, che non crollassero più i ponti e che la sicurezza delle persone diventasse prioritaria. Vorrei che ci ribellassimo a queste città piene di smog che uccide".

In merito al discusso tema sulla ripresa dei campionati, Gianlica Vialli afferma: "Si dovrebbero dimenticare gli interessi di parte e gli egoismi, ma capisco i presidenti dei club: sono di fronte a una crisi mai vista e qualcuno inevitabilmente ci rimetterà. L'errore da non commettere però è farsi prendere dalla fretta. Si abbia fiducia nelle competenze dei medici e di chi ci prescrive cosa fare: preghiamo che lo sappiano davvero. E si torni in campo solo quando gli esperti diranno che è possibile".

Roma, 1996: Gianluca Vialli solleva al cielo il trofeo della Champions League, vinto della Juventus nella finale contro l'Ajax. E' l'ultimo successo dei bianconeri nella coppa che per tutti i suoi tifosi rappresenta un'ossessione