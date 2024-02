La nuova valvola che facilita l'intervento al cuore. Prima volta in Italia

Intervento al cuore, la nuova valvola impiantata in 30 pazienti. Ecco di cosa si tratta

Per la prima volta in Italia è stata impiantata una nuova valvola per curare la stenosi aortica severa. Si tratta di Evolut FX, valvola aortica transcatetere (TAVI) autoespandibile di nuova generazione, sviluppata da Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology. Questa protesi valvolare rappresenta un'alternativa minimamente invasiva alla sostituzione chirurgica della valvola aortica a cuore aperto. La nuova valvola è stata impiantata in 30 pazienti presso l’IRCCS Policlinico San Donato di Milano (Gruppo San Donato) e l’Ospedale Policlinico Gaspare Rodolico di Catania.

Corrado Tamburino



GUARDA IL VIDEO

Evolut FX



Questa patologia interessa circa 60mila persone in Italia, in prevalenza over65. Se non sottoposto a terapia, il 50% dei pazienti sintomatici muore entro 2 anni. "La stenosi aortica severa si verifica quando i lembi della valvola aortica diventano rigidi e ispessiti e hanno difficoltà ad aprirsi e chiudersi. Ciò comporta un maggiore sforzo da parte del cuore nel pompare il sangue ossigenato verso il resto del corpo – spiega Francesco Bedogni, Direttore della Cardiologia dell'IRCCS Policlinico San Donato di Milano e Professore a contratto nelle Scuole di specializzazione in Cardiologia all’Università degli Studi di Milano e di Cardiochirurgia all’Università Vita-Salute San Raffaele.