leaps by bayer: 40 milioni a ukko contro allergie e sensibilità alimentari

Nuovo investimento “Leaps by Bayer”: Ukko si assicura 40 milioni di dollari di finanziamenti guidati da “Leaps by Bayer” per sconfiggere le allergie e le sensibilità alimentari

Ukko, società biotech con la missione di eliminare le allergie e le sensibilità alimentari, ha annunciato oggi 40 milioni di dollari di nuovi finanziamenti.

Ukko sfrutta l'intelligenza artificiale (AI) e l'ingegneria delle proteine per sviluppare alimenti più sani e terapie per le allergie alimentari. Il nuovo finanziamento consentirà a Ukko di entrare in studi clinici con la sua terapia sperimentale per le allergie alle arachidi.

Accelererà anche lo sviluppo di “Ukko gluten”, progettato per le persone con celiachia e altre sensibilità al glutine. Il round di finanziamento è stato guidato da Leaps by Bayer – la funzione che si occupa degli investimenti ad impatto sociale di Bayer – e vi hanno aderito Continental Grain Company, Skyviews Life Science, PeakBridge Ventures, Fall Line Capital, nonché gli investitori Khosla Ventures, Innovation Endeavors e TIME Ventures, il fondo di investimento di Marc Benioff.