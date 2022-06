Mal di testa rimedi. Cibi da evitare se soffri di mal di testa

Mal di testa, rimedi e cibi da evitare





Chi ne soffre conosce perfettamente i terribili disturbi che differenziano l’emicrania dagli altri mal di testa. Questo disturbo è caratterizzato da un dolore molto intenso e pulsante che di solito colpisce solo un lato della testa e che inizia all’improvviso. Si manifesta senza essere preceduto o accompagnato da altri sintomi. Sebbene le cause principali della sua insorgenza - si legge su www.inran.it - siano ancora un mistero, il danno è causato dalla dilatazione delle arterie del cranio. Dato che la maggior parte delle persone affette da emicrania ha parenti con la stessa diagnosi, alcuni esperti ritengono che questa tendenza possa avere una componente genetica.

D’altra parte, ci sono cause scatenanti che aumentano il rischio di emicrania, come: l’età, il consumo di alcol, l’automedicazione, la mancanza o l’eccesso di sonno, i fattori ambientali o lo stress e l’ansia. Sebbene possa insorgere a chiunque, di solito inizia in persone di età compresa tra i 10 e i 30 anni. A volte scompare dopo i 50 anni ed è più comune nelle donne che negli uomini. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, questa condizione clinica rende l’emicrania una delle malattie invalidanti più comuni nella società moderna. Essa scatena alcune reazioni nel paziente come: irritabilità, nausea, inappetenza, perdita della vista, debolezza muscolare e, in alcuni casi, distorsione delle immagini.