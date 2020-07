Morena Sangiovanni nuova Presidente del gruppo Boehringer Ingelheim Italia

Morena Sangiovanni è la nuova Presidente del gruppo Boehringer Ingelheim Italia

Boehringer Ingelheim ha annunciato che dal 1 luglio Morena Sangiovanni sale ai vertici della filiale italiana, andando a sostituire Sabine Greulich, che a sua volta, dal 1 giugno, ha assunto l’incarico di Head of Human Pharma Region per Europa, Canada Australia e Nuova Zelanda.

Nata a Crema, laureata in Biologia con un master in International Business Management e uno in Digital transformation e Digital Marketing, Morena Sangiovanni ha iniziato, vent’anni fa, nel settore, come informatore scientifico del farmaco.

Nei 15 anni in Boehringer Ingelheim, ha ricoperto ruoli di leadership a livello nazionale e internazionale, tra cui quelli di Head of Market Access Europe, Canada, Australia e di General Manager Czech Republic.

Nel suo discorso di introduzione, la neopresidente ha affermato che i suoi obiettivi sono la crescita e sostenibilità del Gruppo Italia, rafforzando la posizione nel mercato dei business Human Pharma e Animal Health e la produttività degli impianti di Fornovo San Giovanni e Noventa Padovana.

«Ritornare a lavorare in Boehringer Ingelheim Italia dopo tanti anni e con il ruolo di presidente è un onore e anche una grandissima responsabilità, che accetto con entusiasmo ed emozione. Mi sono sempre sentita in sintonia con la vocazione alla ricerca e con i valori dell’azienda, gli stessi che mi sono stati trasmessi nella mia infanzia, senso della famiglia, integrità e rispetto per le persone. In Boehringer Ingelheim ognuno di noi può contribuire con imprenditorialità e passione a realizzare la nostra mission, migliorare la salute umana e animale».