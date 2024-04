Palo Santo, il mistico potere del profumo che allontana la negatività

Il Palo Santo si ricava da un albero del Centro America e si dice abbia il potere di allontanare la negatività e curare piccoli malanni di stagione

Se siete stressati e volete rilassarvi una delle soluzioni inaspettatamente più efficaci per lasciare andare la negatività è il cosiddetto Palo Santo. Si tratta di un albero tropicale dell'America Centro-Meridionale che, come riporta wisesociety.it, era considerato sacro da alcune civiltà antiche come gli Inca. Il Palo Santo viene ancora oggi bruciato per produrre un fumo denso che si dice sia in grado di allontanare il malocchio e metterci in contatto con il nostro lato spirituale.

Il legno mistico si ricava da una pianta morta per ragioni naturali o di vecchiaia. Nella fase di decomposizione il Palo Santo assorbirebbe tutte le energie della terra per caricarsi di proprietà soprannaturali e benefiche. Più passa il tempo meglio è. Dal legno si ricava poi un olio essenziale che viene bruciato per ottenere il caratteristico fumo o dei bastoncini simili all'incenso. Il profumo è quello di menta ed agrumi.

Il rituale prevede di tenere il Palo Santo a 45 gradi e avvicinarlo alla fiamma. Fatto questo bisogna spegnerlo delicatamente con un soffio. Basterà poi lasciarlo consumare attraverso la propria brace. Per purificare la casa si deve girare tra le stanze con il bastoncino acceso e compiendo movimenti circolari in senso orario. E' importante eseguire il rituale soprattutto sui punti di accesso (porte, finestre, etc.)

Il Palo Santo ha anche poteri curativi. Si dice infatti che possa attenuare i sintomi di allergie e asma, oltre che dolori muscolari e irritazioni cutanee. Con la sua corteccia si realizzano tisane per la regolarità intestinale e il mal di stomaco. Si utilizza anche per creme e shampoo per la cura della pelle, contrastare la forfora e curare dermatiti e psoriasi.