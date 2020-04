Pharmanutra: 4 nuovi accordi di distribuzione in Europa, Asia e America Latina

PHARMANUTRA S.P.A. STIPULA QUATTRO NUOVI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE IN EUROPA, ASIA E AMERICA LATINA

L’azienda farmaceutica PharmaNutra S.p.A. (Aim Italia-Ticker PHN), leader nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, comunica di aver siglato quattro nuovi accordi per la distribuzione dei suoi prodotti all’estero.

Il primo contratto riguarda la distribuzione dei prodotti a marchio Cetilar in Romania ed è stato firmato con Sc Solacium, azienda del gruppo Zentiva, già partner di PharmaNutra dal 2016 per la commercializzazione di SiderAL (integratore a base di Ferro Sucrosomiale) per i mercati di Repubblica Ceca e Slovacchia.

Si tratta dell’ampliamento di una stretta e proficua collaborazione che, dopo il successo ottenuto con i prodotti SiderAL, porterà in Romania prima Cetilar Crema e, entro la fine dell’anno, anche Cetilar Patch.

Il secondo accordo è stato chiuso con Fresenius Kabi per la distribuzione di SiderAL Forte in Ungheria, permettendo così a Pharmanutra di completare la propria presenza in Europa Centrale.

“Un accordo molto importante che consolida il rapporto con una multinazionale farmaceutica di alto livello con cui già collaboriamo in Austria e Svizzera”, ha dichiarato il Consigliere Delegato di PharmaNutra S.p.A.

Carlo Volpi.

“È la conferma di una partnership commerciale, basata su una forte comunione d’intenti e su una visione comune: con Fresenius Kabi stiamo infatti lavorando all’ampliamento della collaborazione anche in altri importanti Paesi”.

Corea del Sud e Messico sono invece i due Paesi oggetto degli ultimi due accordi extraeuropei, che in entrambi i casi riguardando i prodotti della linea SiderAL.

L’accordo per la Corea del Sud è stato stipulato da Junia Pharma - società del Gruppo specializzata nello sviluppo di farmaci e complementi nutrizionali per il settore pediatrico - con Green Store, già distributore di SiderAL Forte per conto di PharmaNutra S.p.A. Il prodotto oggetto di questo nuovo accordo è SiderAL Active, una nuova e innovativa formulazione a base di Ferro Sucrosomiale.

Medesima situazione accaduta in Messico dove Casa Marzam S.A., azienda leader nel settore farmaceutico messicano e già distributrice di SiderAL Folic e di SiderAL Forte, ha firmato il contratto con Junia Pharma. Entro la fine dell’anno, SiderAL Oro e SiderAL Gocce, complementi nutrizionali formulati per bambini e adolescenti, completeranno l’offerta nel paese centroamericano.

“Gli accordi di distribuzione in Corea del Sud e Messico sono particolarmente rilevanti, non solo perché sono mercati molto ampi in cui consolidiamo la nostra presenza, ma perché la stipula si è conclusa in un periodo complicato, dopo il diffondersi dell’emergenza COVID-19”, prosegue Carlo Volpi.

“In questi mesi le aziende del Gruppo non si sono mai fermate e l’aver portato a termine accordi di questa portata, in un momento così difficile, è una soddisfazione che vogliamo condividere con tutti i nostri dipendenti e collaboratori”.