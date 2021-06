Roberto Crea, padre delle biotecnologie, guiderà il Renato Dulbecco Institute

ll ritorno dei cervelli in Italia è possibile. Il prof. Roberto Crea, scienziato di fama mondiale, padre delle biotecnologie, reggino di nascita e da 40 anni in California tornerà in Italia, e precisamente a Lamezia Terme, per dirigere il Renato Dulbecco Institute.

Crea andrà a visitare insieme con il prof. Giuseppe Nisticò, commissario dello stesso istituto, l’attuale presidente della Regione Nino Spirlì e l’assessore all’Agricoltura Giancarlo Gallo, i locali della Fondazione Terina a prendere visione dello stato dell’arte del progetto esecutivo per la realizzazione dei laboratori in GMP e GLP, secondo gli standard europei del nascente Renato Dulbecco Institute.