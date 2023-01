Salute, alla scoperta di microbi del passato di 2600 milioni di anni fa

Salute, alla ricerca di microbi di 2600 anni fa

Dall’Antartide, alle profondità oceaniche, nei vulcani fino ad una corsa incredibile nel passato alla ricerca di microbi per trovare nuove proteine ​​con cui migliorare le tecniche di editing genetico. Protagonisti di quest’ultimo stupefacente viaggio nel passato sono scienziati spagnoli che hanno resuscitato proteine ​​da organismi estinti miliardi di anni fa. I risultati dello studio pubblicato potrebbero aprire nuove strade per curare malattie attraverso la correzione del genoma dei pazienti. Gli scienziati hanno focalizzato il loro lavoro sulla ricreazione degli enzimi Cas9, le molecole in grado di tagliare il DNA di qualsiasi essere vivente in un punto specifico. Queste molecole sono alla base del sistema di editing genetico CRISPR. La tecnica, ancora da migliorare, permette di riscrivere il libretto di istruzioni di qualsiasi organismo. Adesso si cominciano a vedere le prime applicazioni nella cura di alcune malattie umane.

Salute, CRISPR sistema immunitario di diversi batteri

Il CRISPR è il sistema immunitario di molti batteri. Permette di incorporare sequenze genetiche di virus nel proprio genoma. Se il virus riappare, CRISPR lo identifica e Cas9 lo uccide tagliandone il genoma. Il team spagnolo si è chiesto qual' è l’origine di questo sistema immunitario batterico, molto più antico di quello umano. Per questo è stata una data una tecnica, denominata “di ricostruzione della sequenza ancestrale” per ricreare il genoma di organismi estinti. Computer sofisticati hanno confrontato i genomi degli esseri viventi con quelli dei loro antenati. Sono state cosi recuperate In questo modo le proteine ​​Cas presenti nei microbi estinti. Si parla di microbi di 2600 milioni di anni fa, e poi 1000 milioni fino ai “più recenti” di 37 milioni di anni fa. Nello studio, pubblicato da Nature Microbiology, si evidenzia che queste antiche proteine sono capaci di modificare il genoma. In laboratorio le molecole Cas più recenti possono tagliare il DNA umano con sempre maggiore efficacia e sono riuscite a correggere due geni, TYR e OCA2, che causano l'albinismo. “Queste-hanno detto i ricercatori del team- sono le proteine ​​Cas più antiche che siano mai state ottenute. Pensiamo che siano come un diamante grezzo. Ora studieremo come renderle efficienti come quelle attuali o addirittura migliori”. E la sfida per migliorare la salute umana continua