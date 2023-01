Salute, i super batteri responsabili di oltre 700000 morti all’anno

Salute, i super batteri contro gli antibiotici

Batteri, antibiotici, resistenza agli stessi. Tre semplici concetti che se da una parte hanno e stanno dando speranza contro molte malattie infettive, spesso letali, dall’altro accendono un campanello d’allarme sulle future battaglie. Perchè questo? Perchè la formidabile scoperta della seconda metà del 20° secolo di molti degli antibiotici ha spinto i batteri, momentaneamente sconfitti ad evolversi, generando un processo di resistenza a molti farmaci. Da uno studio del 2016 si è così visto che i nuovi super batteri sono responsabili di oltre 700000 morti ogni anno nel mondo e la proiezione al 2050 evidenzia l’impressionante numero di 10 milioni. Su questo tema specifico un articolo della rivista PNAS sottolinea come il problema possa essere accelerato dal boom del consumo non solo di antibiotici ma di altri farmaci come gli antidepressivi. Infatti mai come ora l’uso di antidepressivi è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni in tutto il pianeta. Ad esempio in Spagna, tra il 2020 e il 2021, è cresciuto del 10% e in Messico il consumo di antibiotici e di ansiolitici è raddoppiato durante la pandemia.

Salute, i batteri aumentano le mutazioni per difendersi

Un team di ricercatori australiani ha osservato come i batteri E. coli rispondano quando esposti agli antidepressivi comunemente usati nei campioni di laboratorio. Cosa succede nel processo? I microbi quando si sentono attaccati rispondono accelerando le normali mutazioni sperando che almeno una sia efficace contro i nuovi farmaci. Nello studio australiano si è notato che l'esposizione agli antidepressivi per 60 giorni ha ridotto la forza degli antibiotici contro i batteri agli antibiotici. In alcuni casi, come la sertralina, gli effetti hanno cominciato a essere visti dopo un solo giorno di interazione. I risultati suggeriscono che i farmaci per il trattamento dei problemi di salute mentale possono aumentare il problema della perdita di efficacia degli antibiotici, uno dei principali problemi di salute globale.

Salute, superbatteri e antidepressivi, necessità di maggiori studi

Diversi microbiologi avevamo si erano già resi conto del meccanismo di reazione allo stress aumentando le mutazioni che i batteri includono nel loro genoma e la resistenza agli antibiotici. Adesso è importante indagare se la popolazione che consuma regolarmente antidepressivi abbia effettivamente un microbiota più resistente agli antibiotici rispetto al resto della popolazione. Questa correlazione, tuttavia, si trova se confrontata con altri fattori come la quantità di farmaci che vengono consumati senza prescrizione medica. Un convincimento comune è che tra i meccanismi di resistenza che si generano contro un antibiotico, ci sono altri meccanismi lo possono influenzare come, ad esempio, l'esposizione ad altre sostanze o anche lo stile di vita di una persona. La conoscenza di questi meccanismi generali di reazione dei batteri allo stress può essere utilizzata per produrre nuovi antibiotici che possano bloccare questo modo di rispondere alle minacce e superare gli attuali meccanismi di resistenza. In altri studi del team del Queensland erano stati altri farmaci che producevano simili reazioni stressanti nei batteri, come gli antinfiammatori o un antibatterico come il triclosan, presente nel dentifricio o in alcuni saponi. Sebbene sia ancora presto per confermare la responsabilità degli antidepressivi esplorare questo tipo di fenomeno è una maniera per identificare più modi in cui uno dei principali problemi di salute può peggiorare nei prossimi decenni. La conoscenza di questi diversi modi puo’ così aiutare a difendere la salute nel prossimo futuro.