Sanità oltre il Covid: parliamone con Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Zacchetti

Ripensare la sanità per il post-Covid è la sfida più importante per un rilancio sociale, ma anche economico. Se ne parlerà questa sera alle 18.45 con due giornalisti che se ne sono occupati intensamente, in questo anno di pandemia: Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Zacchetti, vicedirettore di affaritaliani.it.



Il dramma del Coronavirus ha preso in ostaggio la nostra quotidianità, privandoci anche del diritto di ammalarci. Troppe visite di controllo, interventi routinari e screening sono stati posticipati per il timore - più che comprensibile - di recarsi in ospedale, luogo di cura diventato pericoloso per il concreto rischio di contagio da Covid-19.



In oltre un anno di continua emergenza, stiamo lasciando da parte vari temi di fondamentale importanza, che invece vanno discussi. E' questo il filo conduttore di "Un bicchiere insieme per parlare di...." ciclo di eventi organizzato dall'associazione Sinistra X Milano proprio per riportare alla luce quei temi che, a causa dell'emergenza sanitaria, sono finiti in secondo piano.



Dopo la mobilità urbana e l'arte, oggi si parla di medicina, nel contesto di un percorso che prevede anche interventi molto autorevoli quali, tra gli altri, quelli di Aboubakar Soumahoro, Piero Graglia, Maso Notarianni e Rosy Battaglia.

Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Sinistra X Milano e poi messi a disposizione on demand sul canale YouTube della stessa associazione.

I PROSSIMI INCONTRI DEL CICLO "UN BICCHIERE INSIEME, PER PARLARE DI...."

Lunedì 12 aprile ore 18.45

La sanità oltre il Covid

Ne discutono Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Zacchetti, con Elena Comelli

Giovedì 15 aprile ore 20.45

Officine Municipali: i nuovi luoghi e modi del lavoro

Ne discutono Vincenzo Greco, Maso Notarianni e Paolo Campanini

Lunedì 19 aprile ore 18.45

Le tante periferie di Milano: lavoro, abitare, welfare, cittadinanza

Ne discutono Giuseppe Filippini e Claudio Jampaglia

Lunedì 26 aprile ore 18.45

Europa, così vicina così lontana

Ne discutono Piero Graglia e Stefano Simonetta

Lunedì 3 maggio ore 18.45

Nuove forme di resistenza: ambiente, salute e legalità

Ne discutono Rosy Battaglia e Elena Comelli

Lunedì 10 maggio ore 18.45

Lo sport popolare: luoghi di riscatto e di cittadinanza

Con Michele Bisaccia e relatori da confermare

Lunedì 17 maggio ore 18.45

Il diritto all'abitare: tra ricoveri plan e mercato immobiliare

Con Elena Comelli e relatori da confermare

Lunedì 24 maggio ore 18.45

Lavoro e Diritti

Ne discutono Aboubakar Soumahoro e Lorenzo Zacchetti