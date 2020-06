Vaccino Covid, Speranza firma l'accordo europeo: prime dosi in autunno

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato la notizia tanto attesa: la firma di un accordo europeo per il vaccino per il Covid-19, che potrebbe essere pronto entro il 2020.

Insieme a Germania, Francia e Olanda, l'Italia ha firmato un accordo con l'azienda farmaceutica AstraZeneca, il cui Il candidato vaccino nasce dagli studi dell'Università di Oxford e coinvolge anche l'Italia in termini di sviluppo e produzione.



Le prime dosi arriveanno entro la fine dell'anno e il vaccino sarà fornito per tutta la durata della pandemia a prezzo di costo, una cifra ancora non stabilita ma che, si apprende, dovrebbe essere di "pochi euro" a dose.



"All'Italia, che è stata la prima in Europa a conoscere da vicino questo virus, oggi è stato riconosciuto di essere tra i primi Paesi a dare una risposta adeguata. E anche con questa notizia oggi dimostriamo che vogliamo essere in prima linea nell'approvvigionamento di un vaccino, nella ricerca e nelle terapie che allo stato risultano essere più promettenti", ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando l'intesa.

"Il vaccino è l'unica soluzione definitiva al Covid 19. Per me andrà sempre considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti, non privilegio di pochi", ha aggiunto il ministro Speranza.