Primo appuntamento di danza per la Stagione di No’hma, mercoledì 8e giovedì 9 marzo, con Memento di Cornelia Dance Company.

Dopo il teatro di figura di Born Ghost, dopo il racconto di viaggio fatto in prima persona da Chiara Montanari e dopo il teatro di poesia del grande Enzo Moscato, la danzacontemporanea torna a essere protagonista della programmazione dello Spazio di via Orcagna.

Memento è una pièce di danza che si fonda sul non-evento. Come nel capolavoro beckettiano, Aspettando Godot, nella coreografia di NykoPiscopo i performer vivono in un’attesa che non trova mai soddisfazione e, nella ricerca di una risposta definitiva alla loro condizione esistenziale, cercano conforto l’uno dall’altro, si sfidano, oppure, come un coro, tendono tutti verso lo stesso punto. Alla fine, la meta stessa del loro viaggio si concretizzerà nel ricordo (da cui, appunto, memento) di questi rapporti e delle sensazioni che hanno provato, rendendo l’attesa stessa un momento rituale, un atto sacro e quindi eterno.

La compagnia Cornelia nasce nel 2019 dall’idea di un gruppo di giovani artisti napoletani guidati dalla parola chiave “innovazione”, concetto che all’interno dei loro progetti si traduce nella commistione di linguaggi espressivi differenti e nella rilettura di classici della danza e della letteratura. «No’hma vuole essere un Teatro per i giovani, a partire dalle scelte artistiche,» - spiega la Presidente Livia Pomodoro - «motivo per cui la programmazione di questa nuova Stagione, più degli anni scorsi, ci ha visti impegnati nella ricerca di realtà artistiche frutto della creatività di ragazzi e ragazze talentuosi e appassionati, esattamente come nel caso degli artisti di Cornelia. Il nostro desiderio è quello di sostenerli e siamo felici di permettere loro di esibirsi in una vetrina importante come la scena milanese».

Lo spettacolo Memento è il primo di una serie di appuntamenti dedicati alla danza contemporanea che proseguirà ad aprile, date 19 e 20, con la pièce From Malta with lovedella maltese Moveo Dance Company, e con Manolanddei thailandesi di B-Floor Theatre, compagnia pluripremiata in scena a No’hma i prossimi 21 e 22 giugno.

Spettacoli mercoledì 8 e giovedì 9 marzo, ore 21.

L’ingresso sarà come sempre gratuito e lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming.

La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile tramite il sito Eventbrite, oppure mandando una mail a nohma@nohma.ito chiamando il numero 02/45.48.50.85.

MEMENTO

coreografia

Nyko Piscopo

musica

Arvo Pärt

costume Designer

Rosario Martone

costumi

Chi è di Scena - Ballet Store

dramaturg

Ciro Ciancio

scenografia

Paola Castrignanò

light Designer

Camilla Piccioni

responsabile tecnico

Giuseppe Ferrigno

danzatori

Nicolas Grimaldi Capitello

Eleonora Greco

Leopoldo Guadagno

Francesco Russo

management

Vittorio Stasi

video

Andrea De Simone

foto

Sabrina Cirillo

produzione

Cornelia

supporto

Caleidoscopio, Teatro Eduardo de Filippo

in collaborazione con

AMAT MARCHE

Compagnia Zappalà Danza - SCENARIO PUBBLICO