Meteo, estate finita. Piogge e freddo. Accadrà qualcosa di CLAMOROSO

Meteo, estate finita. Clamorosa rottura dell'estate



Ora fa Caldo, e lo farà anche nei prossimi giorni, sebbene sia arrivata qualche pioggia. Ma tutto sommato fin qui è normale, o quasi, abituati come ormai siamo ad Estati infuocate.

Ma chi l’avrebbe mai detto che questo scenario potrebbe cambiare prima del previsto?



Sbirciando le ultime elaborazioni disponibili, si legge su www.ilmeteo.it, sembra proprio che tra Martedì 16 Agosto e Giovedì 18 Agosto possa verificarsi una generale e per certi versi inaspettata crisi dell'estate, con l'alta pressione parzialmente indebolita e minata da perturbazioni atlantiche, che in questo modo sarebbero di fatto libere di scorrazzare per tutta l’Europa e dunque in Italia, portando pure grandinate e un calo delle temperature dell’ordine di 10 circa.



Per Giovedì è atteso il transirò di una furiosa perturbazione con nubifragi, grandine e trombe d’aria in Valpadana, Liguria e Toscana.



Fermi tutti...ma perché stupirsi.... in realtà la rottura del dopo Ferragosto, la cosiddetta Burrasca di mezza Estate o di fine Estate che dir si voglia, era assolutamente la normalità fino agli anni ‘80... e chissà che il 2022 non voglia ricordare i vecchi tempi...