Meteo, El Niño sconvolgerà il clima. Accadranno cose mai viste prime

Ondate di calore durature con punte fino a 40°C, siccità (specie al Centro-Sud), ed eventi meteo estremi



La notizia è importante: dalla prossima Primavera tornerà fortissimo El Niño. Questa svolta climatica rischia di avere delle conseguenze su tutto il 2023 che si preannuncia pazzesco sotto il profilo termico, ma non solo.

Ma di cosa si tratta e perché è così importante? La Niña - spiega www.ilmeteo.it - si alterna ciclicamente al fenomeno opposto, El Niño, intervallati talvolta anche da condizioni neutre. Si tratta di fenomeni su larga scala osservati sulla superficie dell’Oceano Pacifico tropicale, centrale e orientale e capaci di influenzare le condizioni meteo-climatiche globali.G li esperti chiamano questa variazione ENSO (El Niño-Southern Oscillation). I cicli che caratterizzano questo fenomeno hanno una durata che va dai 2 ai 6/7 anni circa.La Niña ed El Niño sono rispettivamente un raffreddamento e riscaldamento della superficie oceanica. Durante un episodio di Niña, le acque risultano di 1/3 gradi più fredde del normale, mentre nelle fasi di Niño sono di 1-3 gradi più calde.

L'anomalia più preoccupante riguarda proprio questo aspetto: negli ultimi due anni è stata La Niña a dominare la scena a livello planetario e, secondo lo schema classico, le temperature a livello globale sarebbero dovute calare. Ed invece è successo il contrario, il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre da quando si registrano i dati meteo. Questo fatto porta a pensare che il riscaldamento climatico in atto dovuto alle attività antropiche giochi ormai un ruolo così importante da annullare gli effetti di questi immensi meccanismi climatici. Ma cosa succederà allora quando gli effetti di un global warming (riscaldamento globale) galoppante si andranno a sommare con quelli dovuti a El Niño?



Ebbene, la NOAA, l’agenzia Statunitense che si occupa di dinamiche oceaniche ed atmosferiche, ha appena annunciato che le acqua superficiali dell’Oceano Pacifico si stanno scaldando oltre le aspettative dando il via al fenomeno conosciuto come El Niño. La mappa conferma questa anomalia con i valori che si porteranno ben sopra le media climatiche (colore rosso in pieno oceano, davanti alle coste del Sud America).Riscaldamento delle acque superficiali delle acque del Pacifico (colore rosso)Riscaldamento delle acque superficiali delle acque del Pacifico (colore rosso).