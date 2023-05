Meteo, altro che estate: temporali per altri 10 giorni. Ecco dove

Meteo, estate ancora lontana: tornano freddo e temporali. Ecco dove ì

Il meteo fatica ancora a trovare una duratura stabilità, caratteristica comune a tutta questa stagione primaverile 2023: e ancora per un po' dovremo fare spesso i conti con temporali, grandinate e temperature non troppo elevate. Lo scrive il sito www.ilmeteo.it.

Le cause vanno ricercate nelle particolari configurazioni sinottiche in atto sull'Europa: in termine tecnico questa situazione viene definita "lacuna barica" e ci terrà compagnia almeno fino a fine Maggio, con effetti diretti anche sull'Italia.

Nel concreto questa configurazione atmosferica ci interessa perché è una di quelle situazioni che porta ad una spiccata instabilità. L'aria fredda viene trasportata dalle grandi depressioni che dal Nord Europa si muovono verso Sud, sospinte da correnti polari, mentre l'aria calda giace alle latitudini subtropicali e si erge per mezzo dei noti anticicloni.



Alcune volte, tuttavia, può accadere che l'aria calda contenuta negli anticicloni subtropicali/oceanici riesca a trovare una via verso le alte latitudini, andando a scalzare l'aria fredda, prendendone il posto.