Meteo, caldo torrido: ecco quanto durerà. C'è la data per la fine

Meteo, temperature caldissime a causa dell'aria dal Nord Africa ma occhio c'è la data per la "fine". Previsioni

Caldo ancora in aumento! Nei prossimi giorni le temperature saliranno ulteriormente fino a toccare picchi addirittura prossimi ai 46°C su alcune zone del nostro Paese. Ma quanto durerà questa fiammata africana? Gli ultimi aggiornamenti, appena arrivati, hanno portato delle novità. Lo scrive il sito www.ilmeteo.it.

Nella mitologia Cerbero è il cane-mostro a tre teste cantato da Dante nella sua Divina Commedia e posto a guardia degli Inferi: ebbene, l'anticiclone africano sta distribuendo il caldo in maniera diversa su tre zone d’Italia, rappresentate metaforicamente dalle tre teste: la prima zona è quella del Sud e delle Isole Maggiori; la seconda zona è rappresentata dall’Italia centrale, soprattutto la fascia tirrenica; la terza zona è il Nord.

Proprio in questo avvio di settimana ci aspettiamo un'ulteriore pulsazione dell'anticiclone, una "bolla rovente" di matrice sub-tropicale in risalita dal Nord Africa, con conseguenze importanti sull'Italia che si tradurranno in una fase climatica assolutamente anomala.