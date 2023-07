Meteo allarme, El Nino è tornato, rischio caldo record in tutto il mondo

Meteo, dopo 7 anni torna El Nino: rischio caldo record e fenomeni estremi

El Niño sta tornando. L’Organizzazione meteorologica internazionale lo aveva previsto due mesi fa e la cosa si sta per avverare: dopo sette anni il mondo tornerà a fare i conti con il riscaldamento dell’oceano Pacifico capace di scatenare caldo record in diverse parti del mondo. Un comunicato della stessa Wmo, agenzia specializzata dell’Onu, annuncia l’arrivo di El Niño, cosa altamente probabile. “Aumenterà di molto il rischio di battere i record di temperatura e innescherà più caldo estremo in molte parti del mondo e degli oceani”, scrive il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas.

Si tratta di un avvertimento mandato ai governi di tutto il globo, perché “si preparino a limitarne l’impatto sulla nostra salute, sugli ecosistemi e sulle economie”. Il monito è di intervenire in modo preventivo per “salvare vite”. “Per la prima volta dopo sette anni El Niño si è sviluppato nel Pacifico tropicale, ponendo le basi per un probabile aumento delle temperature globali e condizioni meteorologiche e climatiche dirompenti. Esiste una probabilità del 90% che l'evento continui durante la seconda metà del 2023. Secondo le previsioni sarà almeno di intensità moderata”. Considerato che gli effetti peggiori del Nino arrivano dopo un anno, c'è da aspettarsi un 2024 molto caldo.

Cos'è El Niño 2023 e perché porterà caldo record in Italia e non solo

El Nino è un sistema climatico che si presenta in media ogni 2-7 anni. L'ultima volta è stata nel 2016, l'anno il più caldo mai registrato. Secondo quanto spiega il report Wmo èm “associato al riscaldamento delle temperature superficiali dell'Oceano Pacifico tropicale centrale e orientale”. La sua 'nemesi' è La Niña che porta un raffreddamento delle acque e che ha chiuso da poco il suo ciclo di tre anni.Malgrado questa fase così lunga della Niña il mondo ha vissuto gli 8 anni più caldi della sua storia. E in quest'ottica le conseguenze del Niño, sommate a quelle dei gas serra, stando al parere degli esperti, potrebbero essere devastanti.