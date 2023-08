Meteo, caldo africano (di nuovo). Ma c'è la data di quando finirà. E poi...

Meteo, previsioni del tempo per il mese di settembre

L'avvio del mese di Settembre sarà caratterizzato dall'arrivo dell'anticiclone Bacco, così simpaticamente chiamato onore del Dio del Vino e della Vendemmia (prodotti e attività tipici di questo periodo): spazio dunque a tanto sole da Nord a Sud nonché a temperature in rapida ascesa. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

La domanda che ci si pone ora è la seguente: riuscirà Bacco a durare a lungo oppure nuovi insidiosi cicloni sono in agguato?

PRIMA META' - Che tempo dovremo attenderci per i prossimi giorni e le prossime settimane? I modelli parlano chiaro: nella prima settimana del mese, almeno fino a 5-6 Settembre, gran parte del Mediterraneo centrale e dunque anche l'Italia resteranno sotto il dominio dell'anticiclone Bacco: questo si tradurrà in un periodo all'insegna di una grande stabilità atmosferica e di temperature che potrebbero addirittura raggiungere punte di 40°C!

In seguito, con buona probabilità, l'anticiclone potrebbe continuare a distendersi sull'Europa centro-meridionale, a garanzia di bel tempo e di temperature che resteranno su valori pienamente estivi.

Potremmo dunque avere a che fare con una vera e propria Estate settembrina tra l'8 e il 15 del mese, con la colonnina di mercurio che potrebbe tornare a salire nuovamente a lambire le soglie dei 35°C su alcune regioni.

L'estate settembrina viene tipicamente apprezzata per le sue temperature calde, ma non estreme e dunque molto gradevoli, intorno ai 30°C durante le ore centrali del giorno. Di notte non farà troppo caldo, con temperature minime verosimilmente inferiori ai 20°C.