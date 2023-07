Meteo, caldo africano in ritirata. Tornerà? Ecco la risposta

Meteo, le previsioni per agosto

Caldo africano in ritirata! La prima parte dell'Estate 2023 si è rivelata estrema sull'Italia: da una parte abbiamo avuto temperatura caldissime fino a 48°C, dall'altra violenti temporali con grandine gigante e addirittura tornado. In realtà, i due eventi sono molto più legati di quanto si possa pensare, si tratta infatti di due facce delle stesse medaglia che va sotto il nome di cambiamento climatico. Lo scrive il sito internett www.ilmeteo.it.

Ma ora tutto è cambiato: dopo l'abbassamento termico al Nord, ora è la volta del Centro e anche del Sud.

In molti dunque ci state chiedendo: tornerà presto il caldo africano?

Ebbene, dopo i prossimi giorni in cui il vento di Maestrale farà abbassare le temperature anche all'estremo Sud, l'Estate non si rassegnerà, non andrà affatto in letargo e già nel corso della prossima settimana, la pressione tornerà ad aumentare favorendo anche un primo rialzo dei valori termici, seppur noi ai livelli (roventi) che abbiamo vissuto recentemente.

La nostra attenzione si sposta ora al periodo che va tra la fine della prima decade del prossimo mese e Ferragosto quando l'anticiclone africano tornerà verosimilmente ad espandersi sul bacino del Mediterraneo. L'anticiclone africano tornerà entro la metà di Agosto

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l'alta pressione sub-tropicale, oltre a riportare il sole, provocherà anche un deciso aumento delle temperature: ci attendiamo dunque una nuova ondata di caldo africano con valori termici ampiamente fino a 34°C al Nord, oltre i 35°C al Centro-Sud e punte a 40°C sulle due Isole Maggiori. L'aria calda di origine afro-sahariana sospinta dall'anticiclone attraversando il mare Mediterraneo si caricherà di umidità giungendo sulle nostre città ricca di umidità.

Tornando alla domanda iniziale: il caldo africano tornerà sull'Italia già entro la metà di Agosto, mentre nel brevissimo termine non sono previste ondate roventi come quelle di Luglio che rappresentano una follia climatica segno di questi tempi di cambiamento.