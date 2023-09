Meteo, caldo con l'ottobrata e poi colpo di scena gelido!

Meteo, arrivano venti freddi

L'avvio di Ottobre sarà caratterizzato da un caldo pienamente estivo, la classica Ottobrata. Tuttavia, secondo gli ultimi aggiornamenti, nel corso della prossima settimana, col passare dei giorni andremo incontro ad un nuovo colpo di scena. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ma andiamo con ordine. I primi giorni della prossima settimana avremo condizioni totalmente stabile e pure un clima piuttosto caldo per il periodo a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone africano (da noi simpaticamente denominato Apollo).

Da Lunedì 2 Ottobre spazio dunque all'Ottobrata!

Questo termine deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di Ottobre. Per celebrare il raccolto e la fine del duro lavoro, nelle giornate di Giovedì e di Domenica ogni famiglia organizzava una gita fuori porta (detta, per l'appunto, "ottobrata") e così da ogni rione partivano dei carri adornati di campanacci, su cui sedevano le ragazze (con in testa la "bellona" del gruppo). Il resto della comitiva seguiva a piedi il carro fino alla destinazione.

Dal punto di vista meteorologico l'ottobrata indica un periodo, tipico appunto del mese di Ottobre, durante il quale l'alta pressione domina per diversi giorni, provocando, di conseguenza, condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale.

Queste fasi calde non sono una novità per il nostro Paese, tuttavia, rispetto alla storia climatologica dell'Italia, ultimamente le temperature sono molto più elevate, proprio a causa del cambiamento climatico: se prima una volta le punte massime in Ottobre erano intorno ai 26-27°C , ora è cambiato tutto: pensate, per l'inizio della prossima settimana sono previsti picchi di oltre 31°C. Il caldo si farà sentire in particolare sulla Valle Padana, nonché e su Toscana e Lazio, zone avremo giornate pienamente estive, anche in città come Roma e Firenze.Temperature massime previste per Lunedì 2 Ottobre

Successivamente, col passare dei giorni, qualcosa potrebbe muoversi, indicativamente da Mercoledì 4 Ottobre: allargando infatti il nostro sguardo all'intero scacchiere europeo possiamo notare come l'ingresso di un fronte freddo, collegato alla vasta depressione presente sul Nord Europa, potrebbe provocare una sventagliata temporalesca, da non sottovalutare a causa dei violenti contrasti che potrebbero venire a crearsi tra masse d'aria molto diverse (quelle calde preesistenti provocato dall'anticiclone Apollo e quelle fredde atlantiche in arrivo).Fronte freddo in discesa dal Nord Europa da Mercoledì 4 Ottobre

Le regioni maggiormente a rischio sarebbero quelle di Nord Est e buona parte della fascia adriatica: qui, oltre alla possibilità di forti grandinate, si registrerebbe anche un drastico calo delle temperature.

Al momento, tuttavia, si tratta solamente di un'ipotesi che andrà confermata (o meno) nei prossimi giorni.