Meteo, caldo improvviso. Colpo di scena dell'ultima ora: torna l'estate

Meteo, fiammata africana sull'Italia



L'Italia si appresta a essere influenzata da una vasta area di alta pressione di origine africana, che porterà un rinnovato periodo di bel tempo. In questo contesto meteorologico le temperature subiranno un improvviso balzo all'insù in gran parte del territorio nazionale. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it

Entriamo più nel dettaglio e vediamo quando inizierà a fare più caldo e quali saranno le regioni maggiormente colpite.

Con l'inizio della prossima settimana si prevede che al Nord i valori massimi oscilleranno intorno ai 18/20°C. Parallelamente, nelle regioni del Centro e del Sud, le temperature raggiungeranno valori intorno ai 22°C, con possibili picchi fino a 24°C in alcune aree della Sicilia.

Questa situazione climatica corrisponde alla cosiddetta "Estate di San Martino", un fenomeno tipico dell'autunno italiano caratterizzato da un breve periodo di tempo mite e soleggiato. Sebbene quest'anno l'Estate di San Martino sembri manifestarsi con qualche giorno di ritardo rispetto al calendario, il fenomeno non mancherà di farsi sentire. Secondo la tradizione popolare, la leggenda dietro l'Estate di San Martino narra che San Martino, un soldato romano, incontrò un mendicante durante un freddo giorno d'autunno. Mosso a compassione, San Martino divise il suo mantello con la spada e ne diede la metà al mendicante. Subito dopo, il tempo freddo si trasformò in un caldo insolito, che permise al mendicante di sopravvivere.

Tuttavia, nonostante l'aumento delle temperature diurne previsto per i prossimi giorni, si continuerà a registrare un clima piuttosto freddo durante le ore notturne. Questo sarà particolarmente evidente nelle vallate alpine, nella Pianura Padana e nelle valli interne del Centro Italia. Queste aree, infatti, sono più soggette a un abbassamento delle temperature durante la notte a causa delle caratteristiche orografiche.Differenza di temperatura massima tra Domenica 12 e Lunedì 13 Novembre

Va ovviamente aggiunto il fatto che, in casi di cieli sereni, di notte il calore accumulato durante il giorno si disperde più rapidamente verso la libera atmosfera provocando così un maggior raffreddamento alle quote più basse. Ma quanto durerà questa fase più stabile e mite? Se tutto verrà confermato l'alta pressione ci terrà compagnia fino a metà settimana, in attesa di un possibile e nuovo cambio della circolazione, del quale, però, vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.