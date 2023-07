Meteo, caldo oltre 40 gradi. Ma c'è un colpo di scena, previsioni cambiate!

Meteo, caldissimo dall'Africa. Però...



Tutto confermato! Nel corso della prossima settimana arriverà un'ondata di caldo da record. L'anticiclone africano Cerbero è infatti pronto ad infiammare l'Italia con punte massime di temperature ben oltre i 40°C. Lo scrive il sito www.ilmeteo.it. Ma attenzione, con il passare dei giorni su alcune regioni verrà a mancare la protezione dell'alta pressione e i temporali riusciranno ad incunearsi risultando anche di forte intensità vista la tanta energia potenziale in gioco derivante dal gran calore.

Si prepara dunque la seconda ondata di calore di questa stagione estiva 2023. Nella mitologia, Cerbero è il cane-mostro a tre teste cantato da Dante nella sua Divina Commedia e posto a guardia degli Inferi: ebbene, l'anticiclone africano distribuirà l’intensità del caldo in maniera diversa su tre zone d’Italia, rappresentate metaforicamente dalle tre teste: la prima zona è quella del Sud e delle Isole Maggiori; la seconda zona è rappresentata dall’Italia centrale, soprattutto la fascia tirrenica; la terza zona è il Nord.

Già in avvio di settimana, da Lunedì 10 Luglio, ci aspettiamo una pulsazione di questa importante figura atmosferica, una "bolla rovente" di matrice sub-tropicale in risalita dal Nord Africa. Tutto questo avrà delle conseguenze importanti sull'Italia e si tradurrà in una fase climatica anomala: oltre all'estrema stabilità con tanto sole e assenza di precipitazioni significative sono previsti picchi massimi di temperatura fino a 35-37°C sulle pianure del Nord, fino a 38°C e al Centro, e addirittura fin sopra i 42°C sulle due Isole Maggiori (attese punte ad oltre 45°C in Sardegna).