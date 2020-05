Meteo, caldo record ma blitz temporaleschi in arrivo

Mercoledì l’avanzata dell’alta pressione di matrice sub-tropicale verrà temporaneamente frenata dall’arrivo di aria più fresca in quota che innescherà alcuni temporali. Successivamente l’anticiclone si riprenderà la scena riportando il bel tempo, ma soprattutto un graduale aumento delle temperature su alcune regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che se oggi il tempo sarà a tratti molto nuvoloso al Nord anche con isolati piovaschi, sul resto d’Italia il sole sarà prevalente e le temperature registreranno valori miti su tutte le regioni, anche molto caldi in Sardegna e Sicilia (punte di oltre i 30°C sulle zone interne).

Meteo, temporali al Nord e al Centro

Mercoledì aria più fresca in quota e in arrivo da Nordest accompagnerà un fronte nuvoloso che provocherà temporali a carattere sparso sulle Alpi del Triveneto, in Emilia, sulle regioni adriatiche, sugli Appennini centrali e localmente anche sul Lazio. Infine, da giovedì l’anticiclone africano riuscirà a inglobare tutto il Paese riportando una stabilità atmosferica e un clima via via più caldo.

Meteo, dal weekend torna il sole. Valori massimi oltre i 26°

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che le temperature cominceranno a salire gradualmente su molte regioni a partre da venerdì.

Meteo, nel weekend caldo record

I valori massimi saliranno fino a raggiungere 26-27°C al Nordovest (sabato a Torino e Milano), in Toscana (come a Firenze venerdì), al Nordest (ad esempio a Bologna e Ferrara) e valori più alti al Sud con punte di 29-30°C in Sicilia e in Puglia (nel corso del weekend).