Meteo clamoroso: fine gennaio gelido, neve in pianura. Giorni della merla choc

Meteo, freddo e neve per fine gennaio



La tradizione vuole che il 29-30-31 di gennaio, ovvero gli ultimi tre giorni del primo mese dell'anno, vengano ricordati come i "giorni della Merla", a indicare uno tra i periodi più freddi dell'anno. Quest'anno per la fine di Gennaio potrebbero esserci importanti novità sul fronte meteo; il gelo russo potrebbe infatti puntare il cuore dell'Europa con effetti diretti anche in Italia. Vediamo i dettagli di questo clamoroso aggiornamento.

Mancano ancora diversi giorni, scrive www.ilmeteo.it, ma le grandi manovre a scala emisferica sono già iniziate e potrebbero gettare le basi per una parte finale di Gennaio, proprio in concomitanza con i giorni della merla, molto interessante. Il tutto a causa di una particolare configurazione a livello sinottico: il così detto "Ponte di Woeikoff". In pratica si origina quando l'alta pressione delle Azzorre si allunga dall'Atlantico fino a raggiungere la Scandinavia, saldandosi in parte con l'alta pressione russo siberiana. Di risposta un flusso gelido si mette in moto da est verso ovest come un vero e proprio "fiume d'aria" lungo il bordo orientale del ponte altopressorio spingendosi verso il cuore dell'Europa, dove penetra con gelidi venti da Nord Est che portano un tracollo termico e locali eventi di blizzard (tempeste di neve). Flusso gelido di aria artico-continentale verso l'Italia

Al momento, vista la distanza temporale ancora piuttosto elevata, si tratta solamente di una possibilità e come tale va considerata, ma ciò premesso, va detto che questa sembrerebbe la tendenza più attendibile per la fine di Gennaio. Questo flusso freddo concluderebbe poi la sua corsa nel bacino del Mediterraneo. Ecco quindi che potrebbe formarsi un ciclone, continuamente alimentato da correnti instabili. Da valutare in seguito la possibilità di precipitazioni intense anche a carattere nevoso fino a bassissima quota. Di questo avremo modo di riparlarne nei prossimi aggiornamenti.