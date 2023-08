Meteo, fine del cado africano. C'è la svolta, finalmente. Ecco quando

Meteo, svolta la settimana prossima



Non doveva forse essere un’Estate eccezionale calda ad oltranza e con valori sempre ben superiori alle medie. No qualcosa è andato storto e andrà storto in questa folle Estate. Lo scrive il sito www.ilmeteo.it.

Eloquenti le mappe con le elaborazioni meteo a più lunga scadenza ci mostrano inusuali scenari per il finale di Agosto con un nocciolo di aria più fresca destinato a scendere nel bacino del Mediterraneo, squarciando di fatto l’Anticiclone Africano Nerone sin dal 26 Agosto.

Sarà dunque con l’arrivo del CICLONE POPPEA col suo carico di piogge, temporali e pure neve sulle cime, che sostanzialmente si porrà fine alla parte calda dell’Estate in modo anticipato , spezzando di fatto quei sogni e quelle speranze di una stagione infinita.

Ma in conclusione, rimarranno dei ricordi di questa Estate, che siano essi di una stagione, di una vacanza, o soltanto di un weekend, di una notte, di una Stella?