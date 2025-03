Meteo fine settimana: maltempo per 48 ore, sale l'allerta in diverse Regioni: ecco dove pioverà di più

Meteo fine settimana: situazione potenzialmente critica su alcune regioni a causa delle piogge intense e persistenti delle ultime ore

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, suggerisce di prestare la massima attenzione sulle regioni del Medio Adriatico e localmente al Sud a causa della persistenza del maltempo. Un ciclone si è rinforzato sul Mar Adriatico meridionale e spinge spire perturbate fino alla Romagna e fino alla Sicilia. Il suo raggio di azione è molto vasto e, soprattutto, associato a fenomeni violenti e continui sulle stesse zone.

Nelle prossime ore il vento di Bora in rinforzo su Alto e Medio Adriatico, le correnti meridionali prevalenti sull’estremo Sud ionico e il flusso caldo ed umido dal Nord Africa saranno le cause di nubifragi possibili specie tra Marche, Abruzzo e Molise. Avremo anche abbondanti nevicate sull’Appennino Centrale oltre i 1600 metri, con qualche fiocco che scenderà fino a 1300 metri.

Un giovedì nero con potenziale rischio alluvionale da monitorare, come sempre, con i bollettini ufficiali di allerta emessi dal ‘Dipartimento della Protezione Civile Nazionale’ (www.protezionecivile.gov.it/it/). Anche venerdì pioverà, ma probabilmente i fenomeni saranno meno intensi: attenzione però, a causa del maltempo di queste ore i terreni saturi non assorbiranno le piogge e avremo ancora la possibilità di piene fluviali e locali dissesti idrogeologici.

Il weekend sarà invece primaverile, nel vero senso della parola: ci saranno scrosci di pioggia, nubi sparse ma anche sole e a tratti vento. Il classico meteo pazzerello dei primi mesi della stagione dei fiori; rivedremo il cielo anche sul Medio Adriatico, mentre al Sud il grigio continuerà ad essere il colore dominante. Nel dettaglio, sabato prevediamo piogge da Nord a Sud (sarà la giornata peggiore del weekend) poi domenica gli ombrelli resteranno aperti sul Medio Adriatico e al meridione in un contesto di sole-pioggia-nubi, una tripla come ai tempi del Totocalcio. Prestiamo dunque attenzione fino a venerdì sulla fascia adriatica e al meridione: le piogge di marzo possono ingannare, a volte presentano sia l’intensità dei ‘temporali estivi in anticipo’ sia la persistenza delle ‘piogge invernali in ritardo’.

Meteo fine settimana nel dettaglio

Giovedì 27. Al Nord: molte nubi al Nordest con piogge in Emilia Romagna e basso Veneto. Al Centro: forte maltempo su Marche, Abruzzo e Molise. Al Sud: maltempo con rovesci sparsi.

Al Nord: molte nubi al Nordest con piogge in Emilia Romagna e basso Veneto. Al Centro: forte maltempo su Marche, Abruzzo e Molise. Al Sud: maltempo con rovesci sparsi. Venerdì 28 . Al Nord: soleggiato al Nord-Ovest, nubi sparse al Nord-Est. Al Centro: piogge diffuse su Marche, Abruzzo e Molise, soleggiato sul versante tirrenico. Al Sud: rovesci sparsi.

. Al Nord: soleggiato al Nord-Ovest, nubi sparse al Nord-Est. Al Centro: piogge diffuse su Marche, Abruzzo e Molise, soleggiato sul versante tirrenico. Al Sud: rovesci sparsi. Sabato 29 . Al Nord: piogge sparse su Lombardia e Nordest, ventoso. Al Centro: piogge via via più diffuse, ventoso. Al Sud: molto instabile, ventoso.

. Al Nord: piogge sparse su Lombardia e Nordest, ventoso. Al Centro: piogge via via più diffuse, ventoso. Al Sud: molto instabile, ventoso. Tendenza: domenica con rovesci al Sud e Adriatiche, meglio al Centro-Nord con più sole ma con vento.

CLICCA QUI PER ALTRI AGGIORNAMENTI SUL METEO