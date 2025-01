Meteo, freddo artico sull'Italia. Crollo delle temperature fino a molti gradi sotto lo zero in pianura. I dettagli

Meteo, freddo intenso. Che cosa accadrà da Nord a Sud



Inverno vero e freddissimo sull'Italia. E' imminente. Vediamo i dettagli come spiega il sito internet www.ilmeteo.it.

Dopo giorni dominati da un flusso oceanico mite e umido, con valori termici spesso sopra la media stagionale, la svolta è dietro l'angolo e si concretizzerà a causa di un’irruzione di aria fredda di origine artica destinata a provocare brusco calo delle temperature su gran parte dell'Italia.

Ecco cosa accadrà: l’anticiclone delle Azzorre, attualmente posizionato in Oceano Atlantico, si rafforzerà allungandosi verso il Nord Europa e raggiungendo la Penisola Scandinava. Nel contempo, una massa d'aria gelida di origine artica muoverà verso sud, scivolando sul bordo orientale dell’anticiclone, puntando i Balcani e l’Italia. Queste correnti daranno il via ad una fase decisamente fredda, anche se gli effetti di questa irruzione non saranno univoci.

NORD: FREDDO INTENSO DI NOTTE

Al Nord l’arrivo delle correnti fredde contrinuirà a pulire i cieli, determinando un generale miglioramento del tempo, ma provocando anche un forte calo termico durante la notte (il rasserenamento causerà il fenomeno della dispersione del calore accumulatosi durante il giorno), quando le temperature torneranno sottozero sia in montagna, sia su gran parte della Valle Padana: addirittura si potranno toccare i -5/-6°C sulle aree pianeggianti.

CENTRO-SUD: MALTEMPO E FREDDO DI GIORNO

Al Centro-Sud le correnti fredde, scontrandosi con l'aria più calda preesistente, provocheranno la formazione di un vortice ciclonico sul basso Tirreno: ciò farà aumentare le nubi e porterà precipitazioni anche abbondanti e persistenti. I venti freddi, uniti alla copertura nuvolosa, limiteranno il riscaldamento diurno, mantenendo così le temperature su valori abbastanza freddi anche su pianure e coste.

VENTI ED EFFETTO WIND CHILL

Un aspetto rilevante di questa fase invernale sarà rappresentato anche dai forti venti di Grecale che interesseranno gran parte dell'Italia. Queste correnti settentrionali, spesso con raffiche intense, accentueranno la sensazione di freddo: si tratta di un fenomeno noto come windchill che si verifica quando il vento sottrae calore corporeo, facendo percepire temperature più basse di quelle reali. Ad esempio, una temperatura reale di 0 °C, combinata con venti freddi e sostenuti, può sembrare equivalente a -5 °C o anche meno.

Le aree più esposte ai venti, come le coste dell’Adriatico, il Sud e le vallate alpine e appenniniche, saranno particolarmente colpite da questo effetto, che renderà le giornate ancora più rigide.

Questa parentesi fredda e invernale pare destinata a durare per parecchi giorni, accompagnandoci probabilmente almeno fino a metà della prossima settimana in quanto, nonostante il vortice ciclonico sia destinato a scendere verso le coste del Nord Africa.