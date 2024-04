Meteo, freddo intenso su tutta Italia. Gelate fino in pianura

Dopo un primo cospicuo calo registratosi proprio in avvio di settimana, le temperature sono attese in ulteriore diminuzione sull'Italia nei prossimi giorni. Su alcune zone, potranno verificarsi delle gelate tardive, addirittura fino in pianura. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Il quadro meteo-climatico del nostro Paese ha subito un radicale cambiamento per l'arrivo di venti freddi in arrivo dal Nord Europa.

I primi segnali di questo ribaltone si sono già visti già nel corso di Martedì 16 Aprile, con un graduale abbassamento delle temperature, a partire dal Nordest.

Tuttavia, il clou di questo generale raffreddamento è atteso per Giovedì 18 Aprile, quando l'afflusso delle correnti nordeuropee irromperà in maniera ancora più incisiva sul bacino del Mediterraneo, provocando, tra l'altro, un deterioramento delle condizioni atmosferiche: per Giovedì 18 è attesa infatti la formazione di un vortice ciclonico che provocherà piogge, temporali e forti venti, accentuando così ulteriormente la percezione di freddo.

Le regioni dove si osserveranno i maggiori cambiamenti saranno quelle del Nord e del Centro: qui le temperature potrebbero risultare addirittura di 17/20°C inferiori rispetto a quelle che abbiamo toccato nell'ultimo weekend, anche su alcuni tratti della Valle Padana.

Pure al Sud, sebbene le variazioni saranno meno estreme, si registrerà un significativo calo termico.

Una particolare attenzione va rivolta alle temperature minime del Nord. Durante la notte, specie in presenza di schiarite, si assisterà a un brusco calo termico, con rischio di qualche gelata fino in pianura specie nelle zone periferiche e rurali.Le temperature minime previste per Venerdì 19 Aprile 2024

Queste condizioni povrebbero poi persistere per il resto della settimana e protrarsi anche oltre, fino al weekend e all'inizio della prossima settimana, delineando così un panorama climatico radicalmente diverso rispetto a quello anticipatamente estivo sperimentato nell'ultimo Fine Settimana.