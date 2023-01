Meteo, freddo addio. Inverno finito. Scoppia la primavera. Meteo choc

Meteo, aggiornamento choc. Addio freddo e inverno



Il freddo non molla la presa sull'Italia e anzi in avvio della prossima settimana dovremo fare i conti con un nuovo fronte in discesa dal Polo Nord. Tuttavia, col passare dei giorni, è previsto un vero e proprio ribaltone: l'ultimo aggiornamento, in questo senso, è quasi choc!

Ma andiamo con ordine. Tra il weekend e la giornata di Lunedì 30 Gennaio - spiega il sito internet www.ilmeteo.it - la risalita dell'alta pressione delle Azzorre verso latitudini elevate (indicativamente tra centro Europa e Scandinavia) innescherà, di contro, la discesa di una massa d'aria molto fredda di origine artico-continentale, collegata a una vasta area depressionaria presente alle latitudini polari.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, questo flusso freddo concluderebbe la sua corsa nel bacino del Mediterraneo, favorendo la formazione di un ciclone sul medio e basso Tirreno: tutto ciò dovrebbe verificarsi tra la seconda parte di Lunedì e la giornata di Martedì 31 Gennaio quando non è da escludere la possibilità di rovesci temporaleschi al Centro (specie sui settori adriatici), al Sud e sulla Sicilia. Complice il calo delle temperature e i forti venti da Nord, tornerà anche la neve con fiocchi fino a quote molto basse in particolare su Abruzzo, Molise, Puglia e zone interne della Calabria. Altrove il tempo sarà più stabile, tuttavia con un clima decisamente freddo: di notte e al primo mattino le temperature si porteranno fin sotto lo zero su buona parte delle città del Centro-Nord (attesi -2°C a Torino, Milano, Bologna e Roma).

Successivamente, ecco la novità che non ti aspetti, emersa prepotentemente con l'ultimo aggiornamento: da Mercoledì 1 Febbraio una poderosa rimonta dell'alta pressione scaccerà il freddo dal nostro Paese, favorendo così un contesto meteo-climatico tutt'altro che invernale. Vasto campo anticiclonico in rinforzo su buona parte dell'Europa occidentale. Da Mercoledì 1 Febbraio alta pressione in rinforzoSe ciò dovesse essere confermato è lecito aspettarsi giornate di sole e con valori termici ben oltre le medie climatiche di riferimento, specie durante le ore centrali della giornata, con punte massime fin verso i 14-15°C, in particolare al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori.